47 yaşındaki kadın kendini astı

Kayseri'de 47 yaşındaki Ayşe Şaşan, kendini asarak yaşamına son verdi.

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  • 04.06.2022 12:37
  • Güncelleme: 04.06.2022 12:37
47 yaşındaki kadın kendini astı

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen 47 yaşındaki Ayşe Şaşan, kendini astı. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık görevlilerinin kontrolünde Şaşan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

1ha

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