4 hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

Kayseri’de 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, kentte 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca, ’hırsızlık’ suçundan aranan 1 kişi de yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalarda suça ve suçluya geçit verilmiyor.