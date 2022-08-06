38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

Develi Belediyesi'nin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu yıl altı gün boyunca dolu dolu hazırlanan 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali 5'inci gününde tüm coşkusuyla sürüyor.

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  • 06.08.2022 15:56
  • Güncelleme: 06.08.2022 19:20
38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi’nin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu yıl altı gün boyunca dolu dolu hazırlanan 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali 5’inci gününde tüm coşkusuyla sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, ilçenin siyasi parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyelerinin de katıldığı beşinci gün programı Kayseri’den gelen Anadolu Gençlik ve Spor Derneği Halk Oyunları Ekibinin yine muhteşem folklor gösterileriyle başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinin halk oyunlarının gösterilerinin büyük beğeniyle izlenmesinin ardından Özbek sanatçı Regina Bayramova’nın sahne almasıyla program devam etti. Develi’nin genç ozanı Yusuf Alper Güllü’nün usta yorumuyla seslendirdiği birbirinden güzel kahramanlık türkülerine Develililer de eşlik etti. Aşık Seyrani anısına bu yıl 38.’si düzenlenen festivalde hemşerilerine türkü okumaktan büyük onur duyduğunu belirten Ozan Yusuf Alper Güllü, büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan festival için Cabbar Başkana teşekkürlerini iletti. Birçok platformda ve etkinlikte bir araya geldiğini ve bu güzel sanat yolunda Develi Belediyesinin desteğinin her zaman yanında olacağını belirten Cabbar Başkan, festival anısına katılım belgesi, kilim ve Türk Bayrağı hediye etti. Ozan Yusuf Alper Güllü’nün konserinin ardından tüm otantikliğiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ahengi Topluluğu sahne aldı. Şanlıurfa yöresine ait birçok eseri ustalıkla seslendiren ekip birbirinden güzel halaylarla Develilileri coşturdu.

Şanlıurfa’nın kültür ve müziğini tanıtıp festivale ren kattıklarını belirten ve davete icabet etmelerinden dolayı teşekkürlerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, festival anısına ekip adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ’a katılım belgesi, kilim ve Türk Bayrağı hediye etti. 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalinin beşinci gün programının yine büyük bir coşkuyla tamamlandığını belirten Cabbar, “Coşkuyla başlayıp coşkuyla devam eden festivalimizin son günü olan yarın da yine hemşerilerimizin coşkusuyla ve birbirinden güzel etkinlik ve konserlerle son bulacak. Festivalimizin son gününe tüm hemşerilerimi bekliyorum. Ayrıca festivalimizin düzenlenmesinde bizlere büyük katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şahsım ve tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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İHA

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