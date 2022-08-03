38. Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivalinin 2. gününde Sevcan Orhan rüzgarı esti

Develi Belediyesinin en önemli kültür sanat etkinliği olan ve bu sene 6 gün sürecek olan 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci günü, kukla gösterisi, TÜRKSOY gösterileri, Tuğba Çimencan konseri ve usta yorumcu, sevilen sanatçı Sevcan Orhan konseriyle tamamlandı.

Etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Develi Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Hemşerisi olmaktan iftihar ettiğimiz ve anısına bu yıl 38.’sini düzenlediğimiz Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalimiz birbirinden güzel etkinlik ve konserlerle devam ediyor. Programımıza teşrif eden Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere kıymetli protokole ve alanımızı boş bırakmayarak Seyrani’ye sevgisini gösteren siz değerli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyor, keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “İki aydır Kayseri’deyim ve gördüm ki Develimiz Kayseri’nin göz bebeği. Seyrani gibi bir değeri çıkarmış ve bu değerine sahip çıkan siz Develili dostlarımı ve Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’ı tebrik ediyor, festivalimizin en güzel şekilde geçmesini diliyorum” dedi.

Daha sonra sahne alan ve TÜRKSOY vesilesiyle ilçeye gelen ekiplerin konser ve folklor gösterileri göz doldururken, Tuğba Çimencan’ın konseri de büyük beğeni topladı. Etkinlik, Sevcan Orhan konseri ile sona erdi.