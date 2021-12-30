21 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 30.12.2021 16:20
21 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs yakalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Gülşehir İlçe Emniyet Müdürüğü ekipleri tarafından aranan şahısların deşifresi ve yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmada UYAP sorgusunda ’Muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık’ suçundan arandığı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. göz altına alındı. Gözaltına alınan B.E., mevcutlu olarak sevk edildiği Gülşehir Cumhuriyet Savcılığında yapılan UYAP kontrolünde ise çeşitli suçlardan başka adli makamlarca toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'

Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'

Kocasinan Belediyesi, topladığı çöpleri ekonomiye kazandırıyor

Kocasinan Belediyesi, topladığı çöpleri ekonomiye kazandırıyor

Büyükkılıç, Kocasinan'ın 93 mahalle muhtarıyla bir ayaya geldi

Büyükkılıç, Kocasinan'ın 93 mahalle muhtarıyla bir ayaya geldi

'İnsanlık 2021'de huzur bulmadı'

'İnsanlık 2021'de huzur bulmadı'

Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu

Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu

ERÜ'de 'Ahilik' Paneli Düzenlendi

ERÜ'de "Ahilik" Paneli Düzenlendi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te alkollü içki denetimi

Erciyes'te alkollü içki denetimi

Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

DAHA FAZLA
Diyetisyenden 2022 için diyet önerileri

Diyetisyenden 2022 için diyet önerileri

AGÜ'lü Öğrenciler İklim Elçileri Yarışmasında 3 derece kazandı

AGÜ’lü Öğrenciler İklim Elçileri Yarışmasında 3 derece kazandı

Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü

Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Turkovac' yoğunluğu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Turkovac' yoğunluğu