2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi tarafından, 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Nevşehir gündeminde bulunan 12 madde karara bağlandı.

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  • 06.01.2022 12:07
  • Güncelleme: 06.01.2022 12:07
2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Meclisi tarafından, 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Nevşehir gündeminde bulunan 12 madde karara bağlandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili belediye meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı. Meclisin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm üyelerin yeni yılını tebrik ederek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni yılın başta şehrimiz olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyorum” dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran açılış konuşmasının ardından meclis gündeminin ilk maddesi olan Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Gizli oylama ile gerçekleşen seçim sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine Tuğran Paslanmaz, Hamza Köybaşı, Ahmet Dolaşmaz ve Özer Hasan Duru seçildi.

Meclis toplantısı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve Ücret Tespiti, Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü Aylık Maktu Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi, birim müdürlüğü ve üstü yöneticileri kadrolarına yapılan atamalar hakkında belediye meclisinin bilgilendirilmesi, İmar Komisyon Raporu, İmar Plan Tadilatı, Sokak İsim Değişiklikleri, belediye mülkiyet takasları, Belediye ve Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalanması, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin Nakdi Yardım Talebi konularının görüşülerek karara bağlandı.

İHA

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