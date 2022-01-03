2021 Talas'ta sosyal donatı yılı oldu

Talas Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyduğu sosyal donatıları bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda 2021 yılında ilçe genelinde yapımı tamamlanan okul, aile sağlığı merkezi ve Kur’an kursu gibi ortak ihtiyaçlar hizmete sunuldu.

Geride bıraktığımız 2021 yılını ’Yatırımlar Yılı’ ilan eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yıl içerisinde birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin önemli alanlardaki eksikliklerini tamamladı. İlçe genelinde ilkokul, ortaokul ve anaokulu gibi eğitim yuvalarının tamamlanmasının yanı sıra yeni Kur’an kursları ve aile sağlığı merkezi gibi önemli çalışmaları ilçe halkının hizmetine sundu. Hayırseverlerin de katkısıyla tamamlanan tesisler arasında Mevlana Mahallesindeki 32 derslikli Mevlana İlkokulu ile Hanım Aydoğan Anaokulu bulunurken Karabey’in Hafız Mehmet Karakılıç Kur’an Kursu ve Cemil Baba Kur’an Kursları da yine 2021 de bitirilen projeler arasında yer aldı. Sağlık alanındaki eksikliklere de el atan Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesinde önemli bir açığı kapatacak olan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezini ilçeye kazandırdı.

Bunlarla birlikte Kepez’e kazandırılacak 24 derslikli ortaokulun da yapımı sürüyor.