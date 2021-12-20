2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı

Kayseri’de vatandaşların yoğunlukla kullandığı tramvaylarda, 2021 yılında 9 bin 300 TL’lik ziynet ve nakit para unutuldu. Sahipleri çıkmayan ziynet eşyası ve paralar tutanak karşılığında Kızılay’a bağışlandı.

Kayseri’de kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan tramvaylar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İnsanların sıklıkla kullandığı tramvaylarda unutulan eşyalar ise Ulaşım A.Ş. tarafından tutanak karşılığında teslim alınarak, sahipleri bekleniyor. Kimlikler, okul çantaları, ders kitapları ve antifirizler gibi birçok eşyanın unutulduğu tramvaylarda, 2021 yılının başından bu zaman kadar 9 bin 300 TL değerinde ziynet eşyası ve para unutuldu. Kayıp eşyanın bulunmasından sonra 3 aylık süre sonunda eşyalar imha edilirken, ziynet ve paralar da yine tutanak karşılığında Kızılay’a bağışlandı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Raylı Sistem İşletme Şefi Mahmut Erdoğan, “Unutulan eşyaların içerisinde özellikle öğrencilerimize ait kimlikler, okul çantaları, ders kitapları, mevsimsel olarak şemsiyeler gibi malzemeler buluyoruz. Trenlerimiz, istasyonlarda güvenlik arkadaşlarımız tarafından kontrol ediliyor. Bu kontrol sonucunda oluşturduğumuz prosedürler çerçevesinde ilk bulduğumuz andan yolcuya teslim edilene kadar neler yapacağımız mevcuttur. Bunu yerine getirerek yolcularımıza kayıp eşyalarını teslim etmeye çalışıyoruz. Eşyalar, bulunduğu andan itibaren meydan istasyonumuzda gün boyunca muhafaza ediliyor. Gelen yolcularımıza kaybettiği eşyayı kendisinin olduğunu tespit ettikten sonra tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Sonrasında da bulunan eşyalar OSB’de bulunan kayıp eşya bürosuna geliyor. Burada da sorumlu kişi tarafından eşyalar kontrol ediliyor ve tutanak karşılığında teslim alınıyor. Ardından da bu eşyalarımızı Ulaşım A.Ş.’nin web sitesinde yer alan kayıp eşya listemize ekliyoruz. 3 ay boyunca eşyalarımızı muhafaza ediyoruz ve bu sürenin ardından tutanak karşılığı eşyaları imha ediyoruz. Buraya gelen yolcularımıza da eşyalarının kendilerinin olduğunu kanıtladıktan sonra eşyalarını teslim ediyoruz. 17 Aralık 2021 tarihine kadar 944 tane kayıp eşyamız var. 127 tanesini gelen yolcularımıza teslim ettik. Bu kayıp eşyaların arasında ziynet eşyaları da geliyor. Bunları da tutanak karşılığında ilgili sarraftan bozduruyoruz. 2021 yılında 9 bin 300 TL’lik para veya ziynet eşyası var. Bunları da Kızılay’a tutanak karşılığında bağışlıyoruz" ifadelerini kullandı.