20 ayda hafız oldu, 16 saatte Kur'an-ı hatmetti

Genç hafızın 16 saatte tamamladığı hatmin duası için Gesi Mahallesi'ndeki kurs binasında İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un da katıldığı etkinlik düzenlendi. 9 Haziran 2022 Perşembe günü sabah saat 06.00’da hatime başlayan genç hafız Recep Çürüttü, 16 saat boyunca Kur’an-ı Kerim’i ezbere okuyarak, akşam saat 22.00’da hatmi tamamladı.

Genç hafız tarafından okunan hatm-i şerif üzerine açıklama yapan Ahmet Poyraz Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu Yöneticisi İsmail Kütük, “Recep Çürüttü hafızımız, 20 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. Rabbim Kur’an’la yaşamayı nasip eylesin. Hafızımızı tebrik ediyorum. Rabbim ilmiyle âlim olanlardan eylesin. Yolunu, bahtını açık eylesin İnşallah” dedi.

Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı da, Ahmet Poyraz Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’ndan 2015 yılından bu güne kadar 153 hafızın belge aldığını belirterek şu an itibariyle de 60 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını söyledi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş çise, “Bir zamanlar öyle mezbelelik yerlerde Kur’an okunuyor idi ki, oralarda değil Kur’an okumak, kalmak bile mümkün değildi. Şimdi Elhamdülillah böyle nezih ortamlar oluşturuldu. Müthiş güzel Kur’an kurslarımız var. Bu, Kur’an-ı Kerim’in bir mucizesidir. Kur’an’ın önüne kimse geçemeyecek” dedi.

Konuşmaları sonrası Hafız Recep Çürüttü tarafından okunan hatm-i şerif’in duası İl Müftüsü Akkuş tarafından yapıldı.