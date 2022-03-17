14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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  • 17.03.2022 18:40
  • Güncelleme: 17.03.2022 20:18
14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de hakkında ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Egribucak Mahallesi’nde yapılan çalışmada; hakkında ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.M. (27) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.M. cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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