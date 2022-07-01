12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu sona erdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi katkılarıyla, 'Seramik Enstalasyon (Yerleştirme Sanatı), Seramik Heykel ve Duvar Seramikleri' temaları ile düzenlenen '12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS)' sona erdi.

PAYLAŞ
  • 01.07.2022 11:46
  • Güncelleme: 01.07.2022 11:46
12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi katkılarıyla, “Seramik Enstalasyon (Yerleştirme Sanatı), Seramik Heykel ve Duvar Seramikleri” temaları ile düzenlenen “12. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS)” sona erdi.

Ana konsepti “Dış Mekan Seramikleri” olan, 5’i yabancı olmak üzere toplam 13 sanatçının katıldığı uygulamalı sempozyumda, sanatçılara NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ile Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri asistanlık yaptı. Sempozyum tamamlanmasının ardından sanatçı ve öğrencilere katılım belgeleri verildi. Çok sayıda sanatseverin ziyaret ettiği sempozyumun kapanışında konuşan NEVÜ Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, “Yoğun geçen sempozyum organizasyonunun oluşum sürecine katkı sağlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e, Avanos Kaymakamı Olgun Öner’e, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’a, Avanos seramik atölye işletmecileri olan değerli sponsorlarımıza, sempozyuma davet edilen kıymetli seramik sanatçılarına, emeklerini sonsuz aktaran NEVÜ öğrencilerine, Sempozyum Çalışma Grubu’nda yer alan Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya, Arş. Gör. S. Sevgi Ünkaracalar, Selma Sukayar Varol, Yelda Sarıkaya Erdem’e, NEVÜ idari ve akademik personellerine ve her zaman yanımızda olan Avanos çömlek ustalarına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Bahadır Cem Erdem ise, “Kültürler arası köprüler kuran, bilimsel ve sanatsal gelişime önemli değerler katan UAUSS, uluslararası platformda bizlere değerli bir vizyon kazandırdı. Sempozyumun boyunca, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi başarılı bir şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz. Sanatçı sunumlarının ve tuz pişirim çalıştayının da yapıldığı bu sempozyum; bilimsel, sanatsal, kültürel açıdan çok yönlü faydalar sağladı. Açık havada sanatçıların uygulamalarını gerçekleştirerek şekillendirdiği seramikler, üniversitemiz seramik fırınlarında pişirilerek Avanos’ta ve NEVÜ yerleşkesinde oluşturulan daimi sergi alanına montajlanarak sergilenecek” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi

Tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi

Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti

Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti

Asgari ücret belirlendi

Asgari ücret belirlendi

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Erciyes'te istişare toplantısı

Erciyes'te istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi'ni ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi'ni ziyaret etti

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: 'Açlık sınırının altında kalan bir ücreti insanlık dışıdır'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: “Açlık sınırının altında kalan bir ücreti insanlık dışıdır”

İYİ Partili Kazım Yücel: 'Kurban pazarında müşteri yok'

İYİ Partili Kazım Yücel: “Kurban pazarında müşteri yok”

DAHA FAZLA
Felahiye'de süt çiftliği açılıyor

Felahiye’de süt çiftliği açılıyor

Cumhurbaşkanı, Tomarza Dikimevi'nin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı, Tomarza Dikimevi’nin açılışını yapacak

Motorinin ardından benzin ve LPG'de de büyük indirim

Motorinin ardından benzin ve LPG’de de büyük indirim

Kayseri'de yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor

Kayseri’de yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor

Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı

Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı