112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yarısı asılsız

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2022 yılın ilk 6 ayında Acil Çağrı Merkezi'ne 825 bin çağrı geldiğini, bu çağrılarında yarısının asılsız olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 13.07.2022 11:53
  • Güncelleme: 13.07.2022 14:37
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yarısı asılsız
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2022 yılın ilk 6 ayında Acil Çağrı Merkezi’ne 825 bin çağrı geldiğini, bu çağrılarında yarısının asılsız olduğunu söyledi.

182 personelle 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyleyen Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2022 yılının ilk 6 aylık sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 825 çağrı geldiğini bu çağrılarında yüzde 50’sinin asılsız olduğunu dile getirdi. Mustafa Ak, “Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz, acil yardım ve ihbar talepleri için polisi, jandarmayı, itfaiyeyi ve orman yangınını ilgilendiren vakalar için vatandaşlarımız tek numaradan 112’yi tuşlayarak, Acil Çağrı Merkezimize ulaşabilirler. Acil Çağrı Merkezimiz toplamda 182 personelle 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. 2019 yılındaki çağrı oranımızla asılsız çağrı oranımızı kıyaslayacak olursak, yüzde 79 olan asılsız çağrı oranımız, 2020 yılında yüzde 75’e, 2021 yılında yüzde 68’dir. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde biz 825 bin çağrı karşıladık. Bunun yüzde 50 civarı asılsız çağrı olarak kayıtlara geçmişken yüzde 50’si de vakaya dönüşen çağrı olmuştur” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrıların yüzde 50 oranına kadar gerilemesinin sebebinin, asılsız çağrı yapan vatandaşlara dönüş yapılarak, acil çağrı merkezinin boş yere meşgul edilmemesi ile ilgili bilinçlendirme görüşmeleri yapılmasını gösteren Ak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kalite Koordinasyon ve Değerlendirme Büromuzun çalışmaları neticesinde, Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılarla ilgili cızırtılı aramalar, arayıp kapatma durumunda bu birimimiz vatandaşlarımıza dönüş yaparak, Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi ile ilgili bilinçlendirme yapmaktadır. Bunun sonucunu da almaktayız. Bu 2022 yılının ilk 6 aylık dönemini değerlendirdiğimizde asılsız çağrılarda yüzde 50 oranına kadar gerilememiz bunu göstermektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız, Acil Çağrı Merkezi’ni aradıklarında öncelikle ihbar ve taleplerinde yerleşim yerleri ile alakalı adres bilgilerini çok iyi bilmelerini, öğrenmelerini istiyoruz. Bunu çocuklarına öğretmelerini istiyoruz. Kendi ikametleri dışında yolda veya gezme sırasında yaptıkları, gördükleri, şahit oldukları vakalar ile ilgili ihbar ve yardım taleplerinde ise bizlere yardımcı olabilmeleri açısından etraflarındaki bilindik bölgeler, işyeri, okul, AVM gibi bize yardımcı olacak noktaları görerek bizi aramalarını, sakin kalmalarını ve çağrı karşılayıcı personelin sorularına kısa ve net şekilde cevap vermeleri durumunda biz vakalara daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edebiliriz.”

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Ali Karimi'nin lisansını çıkardı

Kayserispor, Ali Karimi'nin lisansını çıkardı

Büyükkılıç: 'Bayramda 804 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık'

Büyükkılıç: 'Bayramda 804 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık'

Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşüp öldü

KTO Başkanı Gülsoy: '15 Temmuz, yürekle yazılan bir destandır'

KTO Başkanı Gülsoy: '15 Temmuz, yürekle yazılan bir destandır'

Büyükşehir'in Hayvanat Bahçesi'ne 3 günde 50 bin ziyaretçi

Büyükşehir'in Hayvanat Bahçesi'ne 3 günde 50 bin ziyaretçi

Kocasinan, en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile rekora koşuyor

Kocasinan, en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile rekora koşuyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

5
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

6
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor kombine bilet satışları devam ediyor

Kayserispor kombine bilet satışları devam ediyor

Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti

Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti

DAHA FAZLA
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Ömer amca 6 gündür kayıp

Ömer amca 6 gündür kayıp

Kayseri'de 'Avrupa'daki Türkler Buluşması' heyecanı

Kayseri'de 'Avrupa'daki Türkler Buluşması' heyecanı

Kayserispor'da bayram izni sona erdi

Kayserispor’da bayram izni sona erdi