11.Cumhurbaşkanı Gül'den Şehit Bozkurt'un ailesine taziye ziyareti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Mustafa Bozkurt'un ailesini ziyaret etti.
- 20.07.2022 09:51
- Güncelleme: 20.07.2022 09:51
Abdullah Gül Üniversitesi’nin mezuniyeti için memleketi Kayseri’ye gelen Abdullah Gül burada bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Van’ın Çatak ilçesinde mayına basarak şehit olan Kayserili Mustafa Bozkurt’un ailesini ziyaret eden Abdullah Gül, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Gül, bugün Abdullah Gül Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilere hitap edecek.
1ha
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