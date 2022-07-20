11.Cumhurbaşkanı Gül'den Şehit Bozkurt'un ailesine taziye ziyareti

Abdullah Gül Üniversitesi’nin mezuniyeti için memleketi Kayseri’ye gelen Abdullah Gül burada bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Van’ın Çatak ilçesinde mayına basarak şehit olan Kayserili Mustafa Bozkurt’un ailesini ziyaret eden Abdullah Gül, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Gül, bugün Abdullah Gül Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilere hitap edecek.