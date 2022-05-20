100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Kayseri'de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlunun da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ
  • 20.05.2022 11:47
  • Güncelleme: 20.05.2022 15:32
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlunun da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y. (58) ve oğulları G.Y. (30), A.Y. (20) ve S.Y.’nin (32) Kocasinan ilçesinde oto alım satım üzerine faaliyet gösteren bir şirket açarak ilk önce piyasada güven sağladıklarını, son aylarda ise yapmış oldukları ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak suretiyle vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Baba ve 3 oğlunun kaçacağını belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 787 bin TL, 10 bin avro, bin 372 adet araç satış sözleşmesi, 107 adet tapu, 70 adet çek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

300 milyon TL’yi bulabilir

Yapılan incelemede il içinden ve dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü.

2 kişi daha gözaltına alındı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, baba ve 3 oğlu ile beraber 2 kişinin daha vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi

Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi

Jandarmadan kripto para üretimi yapan şahıslara operasyon

Jandarmadan kripto para üretimi yapan şahıslara operasyon

Melikgazi Belediyesi'nde hafta sonu vezneler açık

Melikgazi Belediyesi'nde hafta sonu vezneler açık

Büyükkılıç'tan Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Çiçek'e 'hayırlı olsun' ziyaret

Büyükkılıç'tan Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Çiçek'e 'hayırlı olsun' ziyaret

Kayseri'nin ticaret merkezi yenileniyor

Kayseri’nin ticaret merkezi yenileniyor

Talas'ta Coşkulu 19 Mayıs Konseri

Talas'ta Coşkulu 19 Mayıs Konseri

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

Şehit Komando Er İsmail Moğulkoç mezar başında anıldı

Doğa harikası Koramaz Vadisi'nde bahar temizliğine buyurun

Doğa harikası Koramaz Vadisi’nde bahar temizliğine buyurun

DAHA FAZLA
Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

100 milyon TL'lik vurgunda 5 kişi tutuklandı

100 milyon TL'lik vurgunda 5 kişi tutuklandı

Kayseri Valisi Çiçek: '3 gündür belediyelerin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım'

Kayseri Valisi Çiçek: '3 gündür belediyelerin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım'

Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

Camilerden hırsızlık yapan ve zarar veren şahıs yakalandı

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı