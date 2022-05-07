'Yayalar için 5 adım mottosu' etkinliği düzenlendi

Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde yaya güvenliğinin artırılması adına Niğde'de etkinlik düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 07.05.2022 15:03
  • Güncelleme: 07.05.2022 15:03
'Yayalar için 5 adım mottosu' etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde yaya güvenliğinin artırılması adına Niğde’de etkinlik düzenlendi.

Bor Caddesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, jandarma ve polis ekipleri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yayalar için 5 adımda güvenli trafik pankartlarıyla katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından da dikkatle takip edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; alınan önlemlerin geçtiğimiz bayramda ölümlü kazalarda yüzde 55, can kayıplarında ise yüzde 61 oranında azalmaya katkı sağladığını söyledi. Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; "İçişleri Bakanlığımızın hedefi ölümlü trafik kazalarını yüzde 50 oranında azaltmak. Bu doğrultuda bakanlığımız trafik güvenliğinin artırılması için sürekli çalışmalar yapıyor. Bizler de valilik ve kaymakamlıklar olarak uyguluyoruz. Sürücü ve yayaların güvenliğini artırmaya yönelik mottolar belirlenmişti. ’Bir hareketine bakar’, ’Bayramınız kemerli olsun’ gibi mottolarla daha güvenli trafiği mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 55 azalma görüldü. 81 il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak yaya güvenliğini ön plana çıkaracağız. Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde şunları söyleyebiliriz; trafik güvenliği sadece sürücülerle olmuyor, biz yayalara düşen görevler de var. Yaya trafiği için insanlarımızın da bilincini artırmak istiyoruz. Trafik Haftası çerçevesinde ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ kampanyası ile 5 adım belirledik. Bunlar, 1. adım yaya yolunda ilerle, 2. adım görünür ol, 3. adım trafik ışıklarını takip et, 4. adım yaya geçidini kullan, 5. adım yola odaklan şeklinde belirlendi. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları hususunda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını diliyor ve kazasız günler temenni ediyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Trafik Haftası'nda trafik güvenliği anlatıldı

Trafik Haftası’nda trafik güvenliği anlatıldı

DAHA FAZLA
Çiçeklerde 'Anneler Günü' tarifesi

Çiçeklerde ‘Anneler Günü’ tarifesi

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası’na hazırlanıyor

İYİ Partili Kazım Yücel: 'Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!'

İYİ Partili Kazım Yücel: “Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!”

Hafızlık Proje Okulları'na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Hafızlık Proje Okulları’na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Araç dereye düştü: 4 yaralı

Araç dereye düştü: 4 yaralı