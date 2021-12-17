'Yalan makinası' NEVÜ'de sahnelenecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Tiyatro Şöleni 'Yalan Makinesi' ile devam edecek.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 15:23
'Yalan makinası' NEVÜ'de sahnelenecek
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Tiyatro Şöleni 'Yalan Makinesi' ile devam edecek.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) Tiyatro Şöleni ’Yalan Makinesi’ ile devam edecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından organize edilen Rus Yazar Vassiliy Sigarev’in yazdığı, Hüseyin Mevsim’in dilimize çevirdiği ve Murat Ozan’ın yönettiği ’Yalan Makinası’ adlı tiyatro gösterimi, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda 18 Aralık tarihinde saat 15.00 da herkese açık olarak sahnelenecek. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından NEVÜ’nün ikinci tiyatro gösterisi ’Yalan Makinesi’ adlı tiyatro oyunu ile devam edecek.

İlgili protokol kapsamında; düzenli olarak tiyatro etkinliği olacak. Bilet satışları Devlet Tiyatrolarınca yürütülecek olup, öğrenci bilet fiyatları 10 TL, tam bilet fiyatları 18 TL olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek tiyatro oyunlarının herkese açık olacağı, Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden aylık programlara ve biletlere ulaşılabileceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı

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