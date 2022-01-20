'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

20 Ocak 2020 yılında hayatını kaybeden Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı'nda anıldı.

PAYLAŞ
  • 20.01.2022 13:46
  • Güncelleme: 20.01.2022 13:57
'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

20 Ocak 2020 yılında hayatını kaybeden Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı’nda anıldı.

Erenköy Mahallesi’nde bulunan parkta TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilciliği ile beraber bir anma töreni düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Toprak Dede’yi ismini verdiğimiz parkında rahmetle anıyoruz. Hayrettin Karaca’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisi tüm Türkiye’ye örnek oldu. Herkese doğa ve yeşilin sevgisini aşıladı. Herkes ağaç dikmeyi, yeşillendirmeyi onun sayesinde oldukça sevdi. Yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile geleceğimiz gençlere yeşil bir miras bıraktı. Ben kendisiyle tanışmadım ama yapılan işi takdir etmek gerekiyor. İnşallah bizler de Melikgazi’yi daha yeşil bir hale getirmek için ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu parkımız Türkiye’de ilk defa kendisi adına açtığımız bir park burası. Onun adını burada yaşatacağız. Ülkemize emeği geçmiş insanların unutulmaması lazım ve hep hatırlanması gerekiyor. Mekânı cennet olsun inşallah." dedi.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı da Hayrettin Karaca isminin verildiği park için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Kayseri'de 4 artçı deprem

Kayseri’de 4 artçı deprem

Kayseri'de 495 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 495 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de taksi ücretlerine zam geldi

Kayseri’de taksi ücretlerine zam geldi

Babacan: 'Bu kriz el yapımı bir krizdir'

Babacan: 'Bu kriz el yapımı bir krizdir'

DAHA FAZLA
Yeşilhisar'da depo çatlatan soğuk

Yeşilhisar’da depo çatlatan soğuk

Milletvekili Ataş:'Kayserili tokatı atacak!'

Milletvekili Ataş:'Kayserili tokatı atacak!'

Başkan Büyükkılıç, liseli gençlerle tecrübelerini paylaştı

Başkan Büyükkılıç, liseli gençlerle tecrübelerini paylaştı

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci