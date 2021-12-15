Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonu’nda Öğretim Görevlisi Mehmet Kırtay tarafından, ’Siber Ortamda Güvende Miyim?’ başlıklı konferans verildi.

Konferans, ’Siber Güvenlik Nedir?’, ’Çevrimiçi ve Çevrimdışı Kimliğimiz’, ’Hackerlar Bizden Ne İstiyor?’, ’Güvenlik İhlalinin Sonuçları’, ’Hacker Türleri ve Tehditler’, ’Kendimizi Nasıl Korumalıyız?’ başlıklarının açıklanması ile devam etti. Öğr. Gör. Mehmet Kırtay öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, siber güvenlik ile ilgili bilgiler verilirken, bireylerin çevrimiçi ve çevrimdışı kimliklerinin tanımları yapıldı. Dijital ortamda bir çok veri türünün olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Mehmet Kırtay, kişisel verilerin gizliliği ve kişisel verilerin nerelerde depolandığı ile ilgili de bilgileri aktardı. Hackerların para, kimlik, kişisel veri gibi tehdit edici unsurlara ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen Öğr. Gör. Mehmet Kırtay, güvenlik ihlali ile birlikte bireyler için, yıkılmış itibar, vandalizm, hırsızlık, gelir kaybı, fikri mülkiyet vb. birçok konuda tehditlerin oluştuğunu bunların da siyah, gri ve beyaz şapkalı diye isimlendirilen hackerlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yazılım ve donanım ile ilgili güvenlik açıklarının hem bireysel hem de kurumsal zararlara mal olabileceğine değinen Kırtay, virüs, casus yazılım, adware, bot, fidye yazılım, Truva atı, solucanlar, man-ın-the middle, man-ın-the mobile, gibi kötü yazılım türlerinin var olduğu, bunların hangi amaçla hackerlara, sosyal mühendislik ve kimlik avı ile hizmet ettiği konusuna da dikkat çekti. Konferans sonunda siber ortam saldırılarına karşı nasıl korunulması gerektiğini de belirten, Öğr. Gör. Mehmet Kırtay; dijital alan kullanıcılarının neler yapması gerektiği ile ilgili önerilerde de bulundu. Kırtay, “bilinçli bluetooth, her çevrimiçi hesap için kullanılacak benzersiz parolalar, yedeklenmiş veriler, iki faktörlü kimlik doğrulanmaları, halka açık ortamlarda wifi ağlarını kullanmaktan kaçınma, sosyal medyada çok fazla kişisel bilgi paylaşılmaması, gibi başlıklara dikkat ederek siber güvenliği sağlamaya çalışabiliriz” dedi.

Konferansa Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Dersi’ kapsamında gerçekleştirilen konferansa, NEVÜ’lü akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.