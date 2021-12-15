'Siber Ortamda Güvende Miyim?'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonu'nda Öğretim Görevlisi Mehmet Kırtay tarafından, 'Siber Ortamda Güvende Miyim?' başlıklı konferans verildi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 15.12.2021 16:35
'Siber Ortamda Güvende Miyim?'
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonu'nda Öğretim Görevlisi Mehmet Kırtay tarafından, 'Siber Ortamda Güvende Miyim?' başlıklı konferans verildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonu’nda Öğretim Görevlisi Mehmet Kırtay tarafından, ’Siber Ortamda Güvende Miyim?’ başlıklı konferans verildi.

Konferans, ’Siber Güvenlik Nedir?’, ’Çevrimiçi ve Çevrimdışı Kimliğimiz’, ’Hackerlar Bizden Ne İstiyor?’, ’Güvenlik İhlalinin Sonuçları’, ’Hacker Türleri ve Tehditler’, ’Kendimizi Nasıl Korumalıyız?’ başlıklarının açıklanması ile devam etti. Öğr. Gör. Mehmet Kırtay öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, siber güvenlik ile ilgili bilgiler verilirken, bireylerin çevrimiçi ve çevrimdışı kimliklerinin tanımları yapıldı. Dijital ortamda bir çok veri türünün olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Mehmet Kırtay, kişisel verilerin gizliliği ve kişisel verilerin nerelerde depolandığı ile ilgili de bilgileri aktardı. Hackerların para, kimlik, kişisel veri gibi tehdit edici unsurlara ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen Öğr. Gör. Mehmet Kırtay, güvenlik ihlali ile birlikte bireyler için, yıkılmış itibar, vandalizm, hırsızlık, gelir kaybı, fikri mülkiyet vb. birçok konuda tehditlerin oluştuğunu bunların da siyah, gri ve beyaz şapkalı diye isimlendirilen hackerlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yazılım ve donanım ile ilgili güvenlik açıklarının hem bireysel hem de kurumsal zararlara mal olabileceğine değinen Kırtay, virüs, casus yazılım, adware, bot, fidye yazılım, Truva atı, solucanlar, man-ın-the middle, man-ın-the mobile, gibi kötü yazılım türlerinin var olduğu, bunların hangi amaçla hackerlara, sosyal mühendislik ve kimlik avı ile hizmet ettiği konusuna da dikkat çekti. Konferans sonunda siber ortam saldırılarına karşı nasıl korunulması gerektiğini de belirten, Öğr. Gör. Mehmet Kırtay; dijital alan kullanıcılarının neler yapması gerektiği ile ilgili önerilerde de bulundu. Kırtay, “bilinçli bluetooth, her çevrimiçi hesap için kullanılacak benzersiz parolalar, yedeklenmiş veriler, iki faktörlü kimlik doğrulanmaları, halka açık ortamlarda wifi ağlarını kullanmaktan kaçınma, sosyal medyada çok fazla kişisel bilgi paylaşılmaması, gibi başlıklara dikkat ederek siber güvenliği sağlamaya çalışabiliriz” dedi.

Konferansa Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Dersi’ kapsamında gerçekleştirilen konferansa, NEVÜ’lü akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Acısı hala yüreğimizde'

'Acısı hala yüreğimizde'

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret