'Pitbull'lara ağızlık şart'

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, yasaklı ırklar ile ilgili yaptığı açıklamada, pitbull cinsi köpeklerin ağızlıksız gezdirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Sokak hayvanları ile yasaklı ırklar karıştırılmamalı” dedi.

Yasaklı ırk olan hayvanların sahiplerinden çok uzaklaşamayacağı şekilde bir tasma ile gezdirilmesi gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, “Pitbull tarzı hayvanlar 5199 sayılı kanunumuza göre yasaklı ırklar kategorisinde yer alıyor. Zaten normalde yasaklı bir ırkın dolaştırılması kanunen belirli kriterler bağlı bir durum. Özellikle de bu hayvanların kısırlaştırılmasının 14 Ocak tarihine kadar bir süresi var. Kısırlaştırdıktan sonra Petvet sistemine kaydolup, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bunlar bile olmuş olsa Pitbull ya da diğer yasak ırklı hayvanların, öncelikli olarak ağızlık takarak gezdirilmesi lazım. Belirli sağlamlıkta tasmaları ve uzaklığı sahibinin yanında duracak şekilde uzunlukta bir tasma olması lazım. Hal böyle olunca da Gaziantep’teki kız çocuğumuzun başına gelenler çok üzücü bir olay. Eğer orada o köpeklerin ağızlarında bir ağızlık olmuş olsaydı, bu kız çocuğumuz böylesi bir saldırıya maruz kalmayacaktı. Tabi ki bununda Hayvan Hakları Kanununa göre cezaları var artık. Bu köpeklerin dolaştırılması ve uygun şartlarda bakılması lazım. Onun için yasaklı bir ırk neticede ama o hayvanın ağızlığı takılı olsaydı kız çocuğumuzun başına bu durum gelmeyecekti. Sokaktaki hayvanlar ile yasaklı ırkları birbirine karıştırmamak lazım” dedi.

Ergül, vatandaşların korunması için önce hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, “Yasaklı ırklı hayvanların hangi ırk oldukları kanunda da belirtilmiş. Bunların nasıl dolaştırılacağı ya da neler yapılacağı kanunda açık bir şekilde belli. Ancak hal böyle olunca sokaktaki hayvanlarda aynı kategoriye girmiş oluyor. Bizim yasaklı ırklardan korunmamız için öncelikle hayvan sahiplerinin kurallara dikkat etmesi lazım. Çünkü bu basit bir olay değil. Bugün yaralanmalar veya ölümlerle sonuçlanabilen durumlar ortaya çıkabiliyor. Bununda hapis cezası ve birçok cezası var. Fakat sokaktaki hayvanlar için de vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması özellikle dediğimiz gibi ana arterleri kullanmaları ve ani hareketlerden kaçınmaları biraz daha tedbirlerimizi artırmış olacaktır” ifadelerini kullandı.