'Pitbull'lara ağızlık şart'

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, yasaklı ırklar ile ilgili yaptığı açıklamada, pitbull cinsi köpeklerin ağızlıksız gezdirilmemesi gerektiğini söyleyerek, 'Sokak hayvanları ile yasaklı ırklar karıştırılmamalı' dedi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 02.01.2022 16:11
'Pitbull'lara ağızlık şart'
Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, yasaklı ırklar ile ilgili yaptığı açıklamada, pitbull cinsi köpeklerin ağızlıksız gezdirilmemesi gerektiğini söyleyerek, 'Sokak hayvanları ile yasaklı ırklar karıştırılmamalı' dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, yasaklı ırklar ile ilgili yaptığı açıklamada, pitbull cinsi köpeklerin ağızlıksız gezdirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Sokak hayvanları ile yasaklı ırklar karıştırılmamalı” dedi.

Yasaklı ırk olan hayvanların sahiplerinden çok uzaklaşamayacağı şekilde bir tasma ile gezdirilmesi gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, “Pitbull tarzı hayvanlar 5199 sayılı kanunumuza göre yasaklı ırklar kategorisinde yer alıyor. Zaten normalde yasaklı bir ırkın dolaştırılması kanunen belirli kriterler bağlı bir durum. Özellikle de bu hayvanların kısırlaştırılmasının 14 Ocak tarihine kadar bir süresi var. Kısırlaştırdıktan sonra Petvet sistemine kaydolup, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bunlar bile olmuş olsa Pitbull ya da diğer yasak ırklı hayvanların, öncelikli olarak ağızlık takarak gezdirilmesi lazım. Belirli sağlamlıkta tasmaları ve uzaklığı sahibinin yanında duracak şekilde uzunlukta bir tasma olması lazım. Hal böyle olunca da Gaziantep’teki kız çocuğumuzun başına gelenler çok üzücü bir olay. Eğer orada o köpeklerin ağızlarında bir ağızlık olmuş olsaydı, bu kız çocuğumuz böylesi bir saldırıya maruz kalmayacaktı. Tabi ki bununda Hayvan Hakları Kanununa göre cezaları var artık. Bu köpeklerin dolaştırılması ve uygun şartlarda bakılması lazım. Onun için yasaklı bir ırk neticede ama o hayvanın ağızlığı takılı olsaydı kız çocuğumuzun başına bu durum gelmeyecekti. Sokaktaki hayvanlar ile yasaklı ırkları birbirine karıştırmamak lazım” dedi.

Ergül, vatandaşların korunması için önce hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, “Yasaklı ırklı hayvanların hangi ırk oldukları kanunda da belirtilmiş. Bunların nasıl dolaştırılacağı ya da neler yapılacağı kanunda açık bir şekilde belli. Ancak hal böyle olunca sokaktaki hayvanlarda aynı kategoriye girmiş oluyor. Bizim yasaklı ırklardan korunmamız için öncelikle hayvan sahiplerinin kurallara dikkat etmesi lazım. Çünkü bu basit bir olay değil. Bugün yaralanmalar veya ölümlerle sonuçlanabilen durumlar ortaya çıkabiliyor. Bununda hapis cezası ve birçok cezası var. Fakat sokaktaki hayvanlar için de vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması özellikle dediğimiz gibi ana arterleri kullanmaları ve ani hareketlerden kaçınmaları biraz daha tedbirlerimizi artırmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er'in Kısa Filmi 'Biz Susunca' 2.lik ödülü aldı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er’in Kısa Filmi ‘Biz Susunca’ 2.lik ödülü aldı

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Başkan Büyükkılıç: '2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz'

Başkan Büyükkılıç: '2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz'

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

5
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'

Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'

Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'

DAHA FAZLA
Özhaseki: 'Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak'

Özhaseki: 'Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak'

19 ülkede bulunan 334 Türk mimari eser kiliseye çevrilmiş

19 ülkede bulunan 334 Türk mimari eser kiliseye çevrilmiş

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

Kayserispor 2 penaltı golü buldu

Kayserispor 2 penaltı golü buldu