'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan ’Özlüce Yer altı Şehri’ turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

İlk olarak 1996 yılında kısmen temizlik çalışması yapılarak turizme açılan ve 2011 yılına kadar turizme hizmet eden Özlüce Yer altı şehri yaklaşık on yıldır kapalı. Özlüce Yer altı şehrinin turizme kazandırılmasını isteyen Özlüce Köyü Muhtarı Hazan Gözderesi yaptığı açıklamada, “Yer altı şehrimizi 1996 yılında hizmete açtırdık. 2011 yılında görevli emekli olduktan sonra tekrar hizmete açılması için ilgili yerlere müracaatlarımızı yaptık. Buranın biran evvel turizme kazandırılması gerekiyor. Bu yer altı şehrimiz Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehirleriyle bir birine bağlantılıdır. Burasının faaliyete geçmesi için memur atanarak yarım kalan yerlerin tamamlanması gerekiyor” dedi. Diğer yer altı şehirlerinde de bulunan sürgü kapı taşının Özlüce Yer altı şehrinde de mevcut oluğunu söyleyen Gözderesi; "Bu yer altı şehri diğerlerinden yüksek. Diğer yer altı şehirlerinden daha rahat gezme şansı var. Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltında rahat yürünmüyor. Bu yer altı şehrinin yürüme alanı çok rahat. Bu yer altı şehrimizin biran evvel faaliyete geçmesi lazım. Turizm Bakanımıza bu konuyu defalarca arz ettim. 2022 yılında yer altı şehrimiz faaliyete geçerse, hem Nevşehir’imiz, hem de ülkemiz turizm den gelir kaynağı sağlar. Bakanımızın bu konuda el atacaklarına inanıyorum. Turizm Bakanımıza da buradan sesleniyorum. Lütfen buraya bir el atın” şeklinde konuştu.

Nevşehir - Derinkuyu karayolu üzerindeki Kaymaklı Kasabası’nın 6 kilometre batısında bulunan Özlüce Yeraltı Şehri, Ortaçağ’daki adı ’Zeile’ olup daha sonra Zile adıyla anılan ve tipik bir Rum köyü denilebilecek Özlüce Köyü merkezinde yer alan yeraltı şehrinin girişinde bazalttan yapılmış, birbirine geçmeli iki kemerli mekân bulunmakta. Girişte bulunan ana mekan en geniş alandır ve burada erzak depoları ve oturma odaları bulunmakta Oldukça uzun olan galerilerin kenarlarında hücre tipi odalar mevcut. Diğer yeraltı şehirlerinden hem jeolojik yapısı hem de mimarisi ile farklılaşan Özlüce Yeraltı Şehri’nin bünyesinde değişik renklerden tüfler bulunmakta. Ayrıca diğer yer altı şehirleri gibi kat sistemi yoktur ve oldukça geniş bir alana yapılmıştır. Yaklaşık 2 metre çapında ve granitten yapılan kilit taşına kadar olan bölüm daha yenidir. Kilit taşından sonra şehrin kaya oyma mekânlarıyla karşılaşılıyor.