Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde hazırlanan “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” serisinin ikinci 4 cildi çıktı. Seride yer alan eserlerde Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Batı’daki çağdaş düşünce ele alınıyor.

Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde YTB tarafından hazırlanan “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” adlı eserin ikinci serisi de okuyucularla buluştu.

İkinci seri ile birlikte dörder ciltlik iki ayrı seri olarak yayımlanan eserlerde; Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Batı’daki çağdaş düşünce ele alınıyor. Toplamda 3336 sayfa olan eserlere 24 ülkeden 89 yazar 95 makale ile katkıda bulundu. Eserlerde 93 kurum tanıtımı, 93 biyografi ve 8 kronoloji yazısı yer alıyor.

Her biri kendi alanında ilk olma özelliğine sahip olan eserlere; Salman Sayyid, Farid Hafez, Abdullah Saeed, Sari Hanafi, Heba Raouf, Hazim Fazlic, Enes Kariç, İhsan Fazlıoğlu, Mahmut Hakkı Akın, Alpaslan Açıkgenç, Azyumardi Azra, Osman Bakar, Syed Farid Alatas, Larbi Sadiki ve Ebrahim Moosa gibi önemli isimler de katkı yaptı.

Esere katkı veren yazarların, kültür ve düşünce insanlarının, akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek kitap tanıtım toplantısı 5 Mart 2022 Cumartesi tarihinde Saat 16.00’da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde yapılacak.