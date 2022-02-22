'Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce' serisinin ikinci 4 cildi çıktı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın editörlüğünde hazırlanan 'Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce' serisinin ikinci 4 cildi çıktı. Seride yer alan eserlerde Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Batı'daki çağdaş düşünce ele alınıyor.

PAYLAŞ
  • 22.02.2022 17:22
  • Güncelleme: 22.02.2022 17:22
'Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce' serisinin ikinci 4 cildi çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde hazırlanan “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” serisinin ikinci 4 cildi çıktı. Seride yer alan eserlerde Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Batı’daki çağdaş düşünce ele alınıyor.

Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde YTB tarafından hazırlanan “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” adlı eserin ikinci serisi de okuyucularla buluştu.

İkinci seri ile birlikte dörder ciltlik iki ayrı seri olarak yayımlanan eserlerde; Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Batı’daki çağdaş düşünce ele alınıyor. Toplamda 3336 sayfa olan eserlere 24 ülkeden 89 yazar 95 makale ile katkıda bulundu. Eserlerde 93 kurum tanıtımı, 93 biyografi ve 8 kronoloji yazısı yer alıyor.

Her biri kendi alanında ilk olma özelliğine sahip olan eserlere; Salman Sayyid, Farid Hafez, Abdullah Saeed, Sari Hanafi, Heba Raouf, Hazim Fazlic, Enes Kariç, İhsan Fazlıoğlu, Mahmut Hakkı Akın, Alpaslan Açıkgenç, Azyumardi Azra, Osman Bakar, Syed Farid Alatas, Larbi Sadiki ve Ebrahim Moosa gibi önemli isimler de katkı yaptı.

Esere katkı veren yazarların, kültür ve düşünce insanlarının, akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek kitap tanıtım toplantısı 5 Mart 2022 Cumartesi tarihinde Saat 16.00’da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde yapılacak.

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Rektör Çalış'ı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Rektör Çalış'ı Ziyaret Etti

Baz istasyonlardan kablo çalan hırsız yakalandı

Baz istasyonlardan kablo çalan hırsız yakalandı

Kayseri'de 33 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi

Kayseri'de 33 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi

Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP Kocasinan İlçe Başkanlığında bayrak değişimi

BBP Kocasinan İlçe Başkanlığında bayrak değişimi

Sarıoğlan depreminde yıkılan minareler onarıldı

Sarıoğlan depreminde yıkılan minareler onarıldı

DAHA FAZLA
Kazım Yücel: 'Su indirimi ve ulaşım zammını bir araya getirmek talihsizliktir'

Kazım Yücel: "Su indirimi ve ulaşım zammını bir araya getirmek talihsizliktir"

Yargıtay'dan dikkat çeken karar : ' Çalışırken İş Aranması İşçinin Kötü Niyetli Olduğunu Göstermez'

Yargıtay'dan dikkat çeken karar : " Çalışırken İş Aranması İşçinin Kötü Niyetli Olduğunu Göstermez"

Buzdolabından gizlenmiş suikast silahı ve 688 adet sikke ele geçirildi

Buzdolabından gizlenmiş suikast silahı ve 688 adet sikke ele geçirildi

Müslüman olan Alman Fabienne: Yeniden doğmuş gibiyim

Müslüman olan Alman Fabienne: Yeniden doğmuş gibiyim

Engelliler için iletişimde 'Erişilebilirlik' logosu tanıtıldı

Engelliler için iletişimde 'Erişilebilirlik' logosu tanıtıldı