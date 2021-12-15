'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında bastırdığı 'Taşların İzinde Kayseri' kitabının tanıtım programını gerçekleştirecek. Tanıtım programı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 17 Aralık Cuma günü saat 16.30'da düzenlenecek.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 15.12.2021 13:33
'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak
Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında bastırdığı 'Taşların İzinde Kayseri' kitabının tanıtım programını gerçekleştirecek. Tanıtım programı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 17 Aralık Cuma günü saat 16.30'da düzenlenecek.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında bastırdığı ‘Taşların İzinde Kayseri’ kitabının tanıtım programını gerçekleştirecek. Tanıtım programı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 17 Aralık Cuma günü saat 16.30’da düzenlenecek.

Kayseri’nin kültür hazinesine yeni bir eser daha kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi kültür yayınları kapsamında Kayseri’nin, Melikgazi’nin tarihini, kültürünü, turizmini ve coğrafyasını geçmişten aldığı birikimi hazırladığı eserlerle geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bu yönde de yazarlarımız ve tarihçilerimiz ile güzel çalışmalar yapıyoruz. Yazarımız Halit Erkiletlioğlu ile basımını gerçekleştirdiğimiz ‘Kutlu Dağ Erciyes’ kitap tanıtım programı ve bu kapsamda düzenlediğimiz Yazarımız Halit Erkiletlioğlu ile Tarihçi Mehmet Çayırdağ’ın söyleşisine bekliyoruz. Günümüzü anlamak, anlamlandırmak ve geleceğimizi tasarlamak için, geçmişimizi iyi tanımak mecburiyetindeyiz. Bu kapsamda kitap tanıtım töreni ve söyleşi programına tüm Kayserilileri bekleriz” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç Talas'ta muhtarlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

'Acısı hala yüreğimizde'

'Acısı hala yüreğimizde'