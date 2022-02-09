'Kayseri E-Ticaret Ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı

2021 yılı Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) başvuru sahibi olduğu ve Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) proje ortağı olduğu Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 09.02.2022 12:09
  • Güncelleme: 09.02.2022 12:21
'Kayseri E-Ticaret Ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2021 yılı Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) başvuru sahibi olduğu ve Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) proje ortağı olduğu Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Törene KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Ahmet Emin Kilci ile KTO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Mehmet Gülsoy katıldı. Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi, 2021 yılında Üreten Şehirler Programı kapsamındaki 13 ilden sunulan ve başarılı olan 9 proje arasında yer aldı. Proje ile KTO kurulacak ofise mentörler yetiştirilmesi, Kayseri imalat sanayinin son 5 yıllık ihracatında öne çıkan 6 imalat sektöründen (Mobilya imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı) seçilecek 20 firmada danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, Kayseri imalat sanayindeki firmalardan seçilecek 120 kişiye de e-ihracat/e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında seçilen 6 imalat sektörünün Kayseri imalat sanayinin son 5 yıllık ihracatındaki payı yüzde 88,6 düzeyinde. Diğer taraftan Kayseri mobilya imalat sanayi ihracatı, Türkiye mobilya sanayi ihracatından yüzde 25’in üstünde pay alıyor. İhracatta rekorlar kıran Kayseri’nin geleneksel ihracat yöntemleriyle birlikte geleceğe yatırım yaparak e-ihracat konusunda da gelişmesi doğrultusunda bu projenin Kayseri sanayisinde olumlu etkiler oluşturacağı hedefleniyor.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı esnaflarından Başkan Öztürk'e teşekkür

Yahyalı esnaflarından Başkan Öztürk'e teşekkür

Kocasinan, daha iyi hizmet için araç filosunu güçlendiriyor

Kocasinan, daha iyi hizmet için araç filosunu güçlendiriyor

Talaslı çiftçilere eğitim programı

Talaslı çiftçilere eğitim programı

Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı

Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı

Gram altınla yarışan bamyaya talep var

Gram altınla yarışan bamyaya talep var

Erkoyuncu'dan Başkan Akay'a ziyaret

Erkoyuncu'dan Başkan Akay'a ziyaret

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

DAHA FAZLA
ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

Tır böyle devrildi

Tır böyle devrildi

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'Kademeli Zam, Kademeli Zulüm'

'Kademeli Zam, Kademeli Zulüm'

'Kayseri E-Ticaret Ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı

'Kayseri E-Ticaret Ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı