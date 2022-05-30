'Kaliteli hizmet, kaliteli personelle verilir'

Talas Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla düzenliği Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) eğitimi sona erdi.

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  • 30.05.2022 10:52
  • Güncelleme: 30.05.2022 11:35
'Kaliteli hizmet, kaliteli personelle verilir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla düzenliği Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) eğitimi sona erdi.

Belediye Meclis Salonu’nda TSE’de görevli Makine Mühendisi Dr. Aysel Engin tarafından 5 gün süreyle verilen Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi tamamlandı. Eğitimin kapanış programında konuşan Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya iyi bir eğitim sürecini tamamladıklarını belirterek, “Çok verimli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Katılan herkese ve değerli hocamıza teşekkür ediyorum. Kalite hedefimizdeki gelişim devam ediyor. Arkadaşlarımız bundan sonra artık iç tetkiklere katılacaklar.” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu, yakalanan bu ambiyanstan dolayı eğitimi veren Aysel Engin ve katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Koray Kök ise, bu eğitimlerin sürekli devam etmesinin kaliteli hizmet açısından önemli olduğuna değinerek; “Bu eğitimlerin sürekliliğini önemsiyoruz. Bu eğitim kağıt üzerinde değil, hakikaten bizim çalışma performansımızı artıracaktır. Kağıt üzerinde her şey kaliteli olabilir, insan düşüncesiyle kaliteli olmalı. Önemli olan çalıştığımız iş yerine sadakatimiz. Yaptığımız işi en güzel şekilde eksiksiz yapmak bizim kalite hedefimiz olmalıdır. Kurduğumuz sistem bizden sonraki çalışanlara sirayet etmeli. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından KYS İç Tetkikçi Belgesi almaya hak kazanan 40 personele TSE tarafından belgeleri verildi.

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İHA

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