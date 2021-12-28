Kanser sonrası hastalara bakım merkezinde hummalı çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanan kanser hastalarına tedavi sonrası bakım merkezi olacak 'Hospice Projesi'nde' inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 13:47
Kanser sonrası hastalara bakım merkezinde hummalı çalışma
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanan kanser hastalarına tedavi sonrası bakım merkezi olacak 'Hospice Projesi'nde' inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanan kanser hastalarına tedavi sonrası bakım merkezi olacak ’Hospice Projesi’nde’ inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tıbbi olarak her türlü müdahalenin yapıldığı hastaların zorlu süreci daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla 23 Ağustos’ta temeli atılan ‘Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’ projesinde çalışmalar devam ediyor. Yaşamının son döneminde bulunan hastaların ya da terminal dönem kanser hastalarının huzur ve yüksek bir yaşam kalitesiyle yaşamalarını sağlamak amacıyla özel merkez ya da ev şeklinde adlandıran ‘Hospice’ projesinin inşaatı hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hastalara her türlü imkânın tanınacağı, özel odaların tahsis edileceği ve hastaların ziyaretçileriyle birlikte vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı projeyle, kanser hastalarının yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, yaşamlarının son günlerini evindeymiş gibi geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kayseri’yi sağlam ve kaliteli sağlık altyapısıyla ile sağlık merkezi haline getirme yolunda gayretlerinin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Erciyes Üniversitesi karşısına inşa edilen Hospice projesi, 11 bin 950 metrekare arsada 4 bin 136 metrekare toplam inşaat alanına sahip. Proje kapsamında hasta ve bir refakatçinin olacağı 34 ayrı hasta odalarının yanı sıra hobi odaları, poliklinik odaları, rehabilitasyon odası, müdahale odası ve çok amaçlı salon yer alacak. Donanımlı bir tesisle kanser hastalarımızın rahatı için gerekli her detayı düşündük. Bu örnek ve özel proje ile insanımızın hayatının son anında kadar yanında oluyoruz.”

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İHA

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