'Anne Beynim Aç' adlı kitabı tahlil ettiler

Öğretmen Sadettin Şahin Anaokulu, Bir Film Bir Kitap etkinliği düzenledi.

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  • 06.06.2022 14:09
  • Güncelleme: 06.06.2022 14:09
'Anne Beynim Aç' adlı kitabı tahlil ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Öğretmen Sadettin Şahin Anaokulu, "Bir Film Bir Kitap" etkinliği düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Eğitim Evde Başlar Projesi" çerçevesinde öğrenci velilerine yönelik düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.

Susamışlar Konağı’nda düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Damla Bilici, etkinlik hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise öğrencilerin sosyal duygusal ve bilişsel becerilerine katkı sağlayabilmek, velilerle çocuk gelişimi alanında bilgi paylaşımı yapmak ve okul aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik ederek, katılım sağlayan velilere ise teşekkür etti.

Aslan, bir süre öğretmen ve velilerle sohbet etti.

Etkinlik çerçevesinde veliler daha önceden belirlenen Bahar Eriş’in "Anne Beynim Aç" isimli kitabını değerlendirdi.

Kitap tahlilinin ardından velilerin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerine katkı sağlayacak bilgilendirme ve aktiviteler yapıldı.

Programın son bölümde ise yine daha önceden belirlenen "Umudunu Kaybetme" filmi hep birlikte değerlendirildi.

İHA

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