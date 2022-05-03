Ziraat mühendisi Sedat : 'Mayıs ayında don bekliyoruz'

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elma yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Sedat Arslan, don nöbeti tuttuklarını söyledi. Arslan, mayıs ayında da don beklediklerini belirtti.

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  • 03.05.2022 14:11
  • Güncelleme: 03.05.2022 14:11
Ziraat mühendisi Sedat : 'Mayıs ayında don bekliyoruz'

Kayseri’ye bağlı Yeşilhisar ilçesinde elma yetiştiriciliği yapan ziraat mühendisi Sedat Arslan, hava sıcaklığının eksi yediye ulaştığı zamanlar, bahçede don nöbeti tuttuklarını söyledi. Don olayının elma yetiştiriciliğinde en hassas sorun olduğunu vurgulayan Arslan,” Don, elma beklentisinde en büyük hassas nokta bu yıl, hava sıcaklığı eksi 7’ye kadar düştü. Bu, elma ve kayısı sektörünü, Yeşilhisar’da yetiştiricilik yapan birkaç çiftçiyi daha etkiledi. Şu an bahçemizde don nöbeti tuttuk o bizi çok sarsmadı ama yine de yüzde 20 kadar hasarımız var” dedi. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 30’larda artış beklediğini söyleyen Arslan, mayıs ayı içerisinde bir don olayı daha beklediklerini belirtti.

‘MİNİ SPRİNG SİSTEMİMİZ VAR’
Bahçelerinde 147 bin ağaç olduğunu, şu anda dördüncü sezonda olduklarını anlatan Arslan, beşinci sezona geçtiklerinde tam verim alacaklarını söyledi. Arslan:” Net olarak 147 bin ağacımız var, biz dördüncü sezondayız, beşinci sezondan sonra tam verime geçeceğiz. 4 yaşındaki bir ağaç için ortalama 15 kilo meyve beklentimiz var. Biz bahçemizi, elmamızın kalitesini daha iyi hale getirmek için gerekli her şeyi yapıyoruz. Bu yıl bahçemize eklediğimiz, don tedbirini aldığımız ‘mini spring’ sistemimiz var. Bu, geçen yıl daha hassas çeşidimiz olan ‘super chivis carlet’ da vardı. Bu yıl iki çeşidimize daha ekledik, nasip olursa önümüzde yıllara daha farklı planlar düşünüyoruz. Bu yıl bir tık daha artırarak ‘mini spring’ sistemini genişlettik” ifadelerini kullandı.
 

1ha

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