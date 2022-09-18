Zeka Küpleri Matematik Kampı Öğrencileri sertifikalarını aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Zek Küpleri Matematik Kampı sona erdi. Kampta eğitim gören 33 öğrencinin katılımıyla kapanış töreni düzenlendi.

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  • 18.09.2022 13:45
  • Güncelleme: 18.09.2022 14:00
Zeka Küpleri Matematik Kampı Öğrencileri sertifikalarını aldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Zekâ Küpleri Matematik Kampı sona erdi. Kampta eğitim gören 33 öğrencinin katılımıyla kapanış töreni düzenlendi.

Genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşları ile gençleri geleceğe hazırlamak ve bu yöndeki eksikliklerini tamamlamak amacıyla çeşitli hizmetlere imza atarken, bu çerçevede Büyükşehir KAYMEK tarafından Sümer Tesisleri’nde düzenlenen ve KAYMEK öğretmenleri, Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Psikolog Mehmet Karakaya tarafından yürütülen Zekâ Küpleri Matematik Kampı eğitimleri tamamlandı. 33 öğrencinin eğitim gördüğü Sümer Tesisleri’nde gerçekleştirilen Matematik Kampı Kapanış Töreni’ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Klinik Psikolog Mehmet Karakaya ve KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ile veliler katıldı. Öğrencilerin sayısal dikkat ve zekâ kazanımları sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, ‘yaparak yaşayarak öğrenme’ modeliyle matematik alanında soru çözmelerine imkân sağlayan kamp, öğrenciler ve velilerden tam not aldı. Kampa katılan öğrenciler Başkan Büyükkılıç’a öğrenci dostu hizmetleri ve KAYMEK’in sunduğu imkânlardan dolayı teşekkür etti.

Kapanış programında, protokol üyeleri tarafından, öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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İHA

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