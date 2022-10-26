Zehir tacirlerine operasyon: Bir şüpheli saklandığı baza içinde yakalandı

Operasyon sırasında bir şüphelinin saklandığı baza içinde yakalandığı anlar polis kamerasına da yansıdı,

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan kişilere yönelik belirlenen adreslere baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi, gizlendiği baza içinde yakalandı. O anlar da polis kamerasına yansıdı. Adreslerde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilecek.