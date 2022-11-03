Zanaatkarlar Çarşısı'nda Ahi Evran'ın iç dünyasını resmedecek

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı'nda ofis açan resim öğretmeni, Ahi Evran'ın iç dünyasını resmedecek.

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  • 03.11.2022 09:52
  • Güncelleme: 03.11.2022 09:52
Zanaatkarlar Çarşısı'nda Ahi Evran'ın iç dünyasını resmedecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı’nda ofis açan resim öğretmeni, Ahi Evran’ın iç dünyasını resmedecek.

Ahi Evran hakkında okuduğu kitaplardan etkilenen ve Kırşehir’e yerleştikten sonra Zanaatkarlar Çarşısı’nda resim, kişiye özel kara kalem ve yağlı boya çalışmaları yapan Sümeyra Tütüncüoğlu, en büyük hayalinin Ahi Evran’ın iç dünyasını resmetmek olduğunu söyledi. Tütüncüoğlu, "Kırşehir genelinde Ahi Evran ön planda. Ben Ahi Evran’ın hayatı üzerine çok kitap ve makale okudum. Okuduklarımın etkisiyle Ahi Evran’ın iç dünyasını da merak etmeye başladım. Bu nedenle Ahi Evran’ın iç dünyasını ortaya çıkaracak eserler de ortaya çıkarmak istiyorum" dedi.

Zanaatkarlar Çarşısı’nda açtığı atölyesinde kişiye özel çalışmalar da yapan Tütüncüoğlu, "Kişiye özel kara kalem çalışmalarının yanı sıra portre ve yağlı boya çalışmaları da yapıyoruz. Tuz lambaları üzerinde de el yapımı resim çalışmalarıyla birlikte magnet çalışmaları da yapmaktayız. Şehrin tanıtımına katkı sunabilecek her türlü çalışmayı yürütmekteyiz" diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olan Tütüncüoğlu, Kırşehir’de sanatını icra ederken resim yapmaya meyilli çocukları da keşfetmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

İHA

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