Zabıta Teşkilatı 196 yaşında

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahada yaptığı tüm uygulamalar ve denetimlerle vatandaşların sağlığı, huzur ve esenliği için gece gündüz demeden, özverili bir şekilde sevgi ve hoşgörüyle halkın yanında ve hizmetinde olan zabıta teşkilatının 196'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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  • 06.09.2022 15:16
  • Güncelleme: 06.09.2022 15:16
Zabıta Teşkilatı 196 yaşında
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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahada yaptığı tüm uygulamalar ve denetimlerle vatandaşların sağlığı, huzur ve esenliği için gece gündüz demeden, özverili bir şekilde sevgi ve hoşgörüyle halkın yanında ve hizmetinde olan zabıta teşkilatının 196’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, teşkilatın 196’ncı kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Zabıta Müdürlüğü idarecileri ve personelleri ile bir süre sohbet eden Savran, bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğündeki zabıta personelinin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftası’nı kutlayarak başarılar diledi.

Başkan Savran yaptığı yazılı açıklamada, “Yaptığınız iş çok kutsal. Toplumun sağlığı, huzuru, güvenliği ve hayatın akışını en iyi şekilde sağlamak için gece gündüz hizmet ediyorsunuz. Şehrimizin her noktasında güzelliklerin yapılması ve olumsuzlukların önlenmesi noktasında gayretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah’ım beraberce, milletimize hizmet etmeyi daim eylesin” dedi.

Başkan Savran’ın Zabıta Müdürlüğü ziyaretine başkan yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan’da katıldı.

İHA

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