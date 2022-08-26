Zabıta, içinde para ve altın olan çantayı sahibine ulaştırdı

Çantasına kavuşan kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Yeşilhisar’da her Cuma günü kurulan halk pazarında yaşandı. Alışveriş için pazara gelen yaşlı kadın, içinde yüklü miktarda para ve altın bulunan çantasını düşürdü. Çanta, pazarda görevli Yeşilhisar Belediyesi Zabıta Amiri Ahmet Düşgün ile Zabıta Memuru Şahin Kılınçlı tarafından bulundu. Kısa bir araştırma sonucu para ve altın olan çantanın sahibi tespit edildi.

Zabıta memurları, parayı sayarak sahibine teslim etti. Altın ve parasını teslim alırken göz yaşlarına hakim olamayan ismi açıklanmayan yaşlı kadın, zabıta memurlarına teşekkür etti. Vatandaşlar da örnek davranış sergileyen zabıta memurlarını alkışladı.