Z kuşağı gösterişli ve ekonomik altın tercih ediyor

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, gençlerin altınları internetten ziyade daha çok sarraflardan aldıklarını söyleyerek, ”Gençlerimiz özellikle son 1 yıldır fiziki altın almaya başladılar. Z neslimiz daha ziyade gösterişli ve ekonomik ürünleri tercih ediyorlar” dedi.

’Z kuşağı’ diye tabir edilen gençlerin alışveriş davranışlarının farklı olduğunu söyleyen sarraf Bayram Erdoğan, gençlerin daha çok ekonomik ve gösterişli ürünleri tercih ettiğini belirtti. Erdoğan, “Bizim vatandaşlarımızın alışverişlerinde mutlaka istişareleri olurdu. Bizimle gelip istişare eder ve danışırlardı. Fiziki ürüne elleyip, dokunup, almak isterlerdi. Ancak gençlerimizin durumu biraz farklı. Biz bu durumu kuyumcu sektörü olarak dikkate alıyoruz. Z nesli daha ziyade özgüveni yüksek, bir şeye karar verdiği zaman toplulukla çok fazla istişare yapmayan bir kesim. Dolayısıyla gençlerimizin alışveriş davranışlarını biz yakından inceliyoruz. Z neslimiz daha ziyade gösterişli ve ekonomik ürünleri tercih ediyorlar. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde kripto para düzeni varken, gençlerimiz fiziki altını pek tercih etmiyorlardı ancak özellikle son 1 yıldır gençlerimiz fiziki altın almaya başladılar. Örneğin genç kızlarımız çeyrek altını makroma ip ile bileklik şeklinde yapıp, hem yatırım hem de takı amaçlı kullanıyorlar. Bu durum ciddi teveccüh görmeye başladı. Aynı zamanda gençlerimiz 1 gram, 2,5 gram ve yarım gram gibi gram altına da ilgi gösteriyorlar. Harçlıklarından arta kalanla altın alıyorlar. Hatta üniversitede okuyan gençlerimizin de gelip gram altın aldıklarını görüyorum. Bu çok doğru bir şey, fiziki altını alıyor olmaları da enteresan ve güzel. Kuyum sektörü Z neslimize daha ziyade gösterişli ve fiyat olarak daha uygun ürünler üretmeye başladı” şeklinde konuştu.

“Yatırım manasında Türk gençleri akıllı bir davranış içerisindeler”

Son yıllarda meydana gelen savaşlar ve dünyada değişen konjonktür ile birlikte gençlerin fiziki altına yöneldiğini dile getiren Erdoğan, bu davranışla gençlerin yatırım konusunda akıllı bir davranış içerisinde olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Elimde bulunan bilezik normal şartlarda piyasada 22 ayar olarak üretildiği zaman 35-40 bin TL tutan bir ürün, ama biz bunu 8 ayar olarak üretiyoruz. Bu bileziği 8 ayarda ve özel kaplamalarla renk mukavemeti sağladıktan sonra aynı bilekliği 7-8 bin TL’ye gençlerimiz alabiliyorlar. Farklı spor bileklikler, çıtır bileklikler ve küçük eklem yüzükleri gibi takı tercihleri olabiliyor. Biz de kuyumcu sektörü olarak onların zevklerine hitap eden bir davranış içerisindeyiz. Özellikle internet üzerinden satış yapıyoruz. Gençlerimize 2022 yılında özellikle ön plana çıkaracağımız alışveriş davranışı fiziki altın alma noktasında. Daha önce fiziki altına soğuk bakan gençlerimiz, daha ziyade imitasyon altın ve kripto paralara teveccüh eden gençlerimiz bakıyoruz son yıllarda savaşlar, dünyadaki değişen konjonktür ile birlikte fiziki altın almayı tercih ediyorlar. Yatırım manasında Türk gençleri akıllı bir davranış içerisindeler. Biz de kuyum sektörü olarak gençlerin bu ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi fizibiliteler yapıyoruz. Gençlerimiz az çok demesinler, 50-100 TL bir araya gelir yarım gram alır. Çeyrek gram 250 TL. Fiziki olarak cüzdanlarının bir kenarına 1-2 gram altın koysunlar. Ak akçe kara gün içindir. Fiziki altından şaşmasınlar.”