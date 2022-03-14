Yüzbinlerce Filistinli temiz suya kavuştu

Ramazan ayına sayılı günler kala Gazze'de tamamlanan su arıtma tesisi ve çeşme projesiyle yıllık 120 bin Filistinli vatandaş temiz suya kavuştu.

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  • 14.03.2022 09:35
  • Güncelleme: 14.03.2022 09:35
Yüzbinlerce Filistinli temiz suya kavuştu
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Ramazan ayına sayılı günler kala Gazze’de tamamlanan su arıtma tesisi ve çeşme projesiyle yıllık 120 bin Filistinli vatandaş temiz suya kavuştu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) temiz su temin etmekte zorluk yaşanılan Gazze Şeridi’nin Han Yunus şehrinde hayırseverlerin desteğiyle ikinci su arıtma tesisi ve çeşme projesini tamamladı. Abluka altındaki Gazze’de günde 250 bin litre temiz su kapasitesi ile yılda 120 bin kişiye temiz ve tatlı su sağlayacak arıtma tesisi için İDDEF ekiplerinin, yerel yöneticilerin, bölge halkının ve çocukların katıldığı açılış töreni düzenlendi. Gazze Yeniden İmar Projesi kapsamında hayata geçirilen su arıtma tesisinin açılışında özellikle su taşımaktan yorulan ve kirli su içmekten hasta olan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla gerçekleşen açılışın ardından ise katılımcılar projeyi gezerek tesis için temiz su sağlayan sistem ve depolar hakkında bilgi alırken, temiz sudan ilk içen çocuklar oldu.

Temiz suya kavuşan bölge halkından Abdullah Mustafa, hayırseverlere teşekkür ederken, “Su bizim için çok önemli çünkü tuzlu su çocuklarımıza enfeksiyon bulaştırıyor. Bu tatlı ve temiz su sağlığımız açısından çok değerli olacak. Çocuklarımızı rahatlatacak ve tuzlu suyun sebep olduğu hastalıkları önleyecek. Bu doğal içme suyu özellikle çocuklara çok iyi gelecek. Bu eksiklik bizim için hayatı çok zorlaştırıyor ve bize uzak bir semt olan Al Qarara’ya gitmek zorunda kalıyorduk. Allah razı olsun bizi temiz suya kavuşturdunuz” dedi.

Su arıtma projesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Kalıcı eser ve sürdürülebilir su çözümleri için kapsamını genişleterek Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz su depolu ve çeşmeli su arıtma tesisinin ikincisini kurduk. Hayırseverlerimizin desteğiyle 100 metrekare alanda inşa ettiğimiz ve günde 250 bin litre temiz su veren projemizle yılda 120 bin kardeşimizin temiz ve tatlı suya kavuşmasını sağladık. Tuz ve yüksek oranda klorür, nitrat içeren kirli suları sağlıklı ve içilebilir hale getirip Filistin halkının kullanımına sunarak zor durumdaki kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırdık. Hayati bir ihtiyaca cevap verecek olan su projemizle İsrail saldırılarında büyük yara alan zulüm ve baskı nedeniyle zor günler yaşayan Filistinli kardeşlerimize umut olmaya çalıştık. Temiz içme suyundan mahrum olan kardeşlerimiz bağışçılarımızın desteğiyle inşa ettiğimiz su arıtma tesisinden süzülecek ve çeşmelerden akacak suyla mutluluğa ve sağlığa kavuşacak” denildi.

Temiz suyun ayrıca sağlık ve eğitim ihtiyaçları için kullanılacağı belirtilen açıklamada, “2 milyon nüfusa ve su kaynaklarındaki kirliliğin yüzde 98’lere ulaştığı Gazze’de sudaki mikrop, tuz oranının artması ve su kuyusu açma maliyetinin yüksek olması sebebiyle kardeşlerimiz, içme, yemek yapımı, temizlik, ibadet ve diğer ihtiyaçlarını gideremiyor. Ayrıca yaşanan saldırılardan etkilenen okul ve hastanelerde ise ciddi su problemi yaşanıyor. Su arıtma tesisimizden tedarik edeceğimiz temiz suyu su taşıma tankerleriyle her gün okullara ve hastanelere ulaştıracağız” ifadelerine yer verildi.

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