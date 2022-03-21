Yusuf'a saldıran köpeklerin, Hayvan Kasabasının bıraktığı köpekler olduğu ortaya çıktı

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde köpek saldırısından kurtulan Yusuf Bayraktar'a saldıran köpeklerin, Hayvan Kasabası tarafından Kaymaklı meydana bırakılan köpekler olduğu ortaya çıktı.

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  • 21.03.2022 14:50
  • Güncelleme: 21.03.2022 14:50
Yusuf'a saldıran köpeklerin, Hayvan Kasabasının bıraktığı köpekler olduğu ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Kaymaklı beldesinde köpek saldırısından kurtulan Yusuf Bayraktar’a saldıran köpeklerin, Hayvan Kasabası tarafından Kaymaklı meydana bırakılan köpekler olduğu ortaya çıktı.

Okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar’a saldıran köpeklerin, Nevşehir Belediyesi’nin köpek toplama merkezi olan Hayvan Kasabası tarafından bırakılan köpeklerin olduğu kameralara yansıdı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç yaptığı açıklamada, “Biz Kaymaklı Belediyesi olarak, daha önceki dönemlerde yapılmış olan Hayvan Transfer Merkezimiz vardı. Biz orada hayvanları toplayıp en azından bu ağır kış şartlarında sokakta aç susuz kalmaması için Transfer Merkezinde toplayıp daha sonra Nevşehir’deki Hayvan Kasabasına gönderiyoruz. Ama ilgili kanun maddesi hayvanları barınaklara götürsek bile 15 gün sonra tedavileri, aşıları, kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına bırakılmasını emrediyor. Burada bir tehlike artık görüldü, geliyor. Biz bunun önüne geçilmesi için cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, bakanlarımızdan hepsinden bu kanun maddelerinde yeniden düzenlenmesi talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu yeniden düzenlenmeli”

Çok ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Çekiç, "Hem hayvanlarımız hem de insanlarımız tehlike altında. Biz hayvanlarımızın da, çocuklarımızın da, insanlarımızın da sağlığının korunabilmesi için 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunun üzerinde düşünülerek Hayvan Severlerle, derneklerle, vatandaşlarla, belediyelerle istişare içinde nasıl düzenlemeler yapılabilir, neler yapılabilir, hem hayvanlarımızın korunması hem de insanlarımızın sağlığının korunması açısından burada kanun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de her gün bu tür haberler geliyor. Köpeklerin çocuklara karşı saldırısı, köpekten kaçarken bir arabanın altında kalması gibi. En son bir tane çocuğumuzun bacağı kesilmek zorunda kaldı, bu tür olaylarla karşılaşılmaması adına biz bu yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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