Yurtdışına kaçırılmayı bekleyen 150 adet tarihi eser bulundu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda yurtdışına kaçırılmayı bekleyen toplam 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

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  • 08.08.2022 12:07
  • Güncelleme: 08.08.2022 12:46
Yurtdışına kaçırılmayı bekleyen 150 adet tarihi eser bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda yurtdışına kaçırılmayı bekleyen toplam 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçlarının tespiti, eserlerin yurtdışına kaçırılmasının önlenebilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Talas ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda İslami Dönem, Bizans Dönemi ve Roma Dönemine ait kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke, heykel gibi toplam 150 adet tarihi eser obje ve 1 adet tabanca bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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