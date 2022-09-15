Yunuslar, suçlulara göz açtırmadı

 Kayseri'de birçok olaya müdahale eden Yunus Timleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

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  • 15.09.2022 10:15
  • Güncelleme: 15.09.2022 10:16
Yunuslar, suçlulara göz açtırmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ekipler 9 ayda 57 bin 544 kişinin surgusunu yaparken suçlular hakkında da işlem başlatıldı. 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği Yunus Timleri, kentte güven ve huzur ortamını sağlamak için duraksızın çalışıyor. Alınan ihbarlarla olaylara en kısa sürede müdahale eden timler kentin çeşitli noktalarında asayiş uygulamaları gerçekleştiriyor. Birçok noktada kontrol sağlayan Yunus Timleri 9 ayda 57 bin 554 kişi sorgusu, 21 bin 820 oto sorgusu, bin 500 şok ve planlı uygulama yaptı. 

Denetimler sırasında ekipler, 3 çalıntı motosiklet ile 2 çalıntı aracı geri aldı. 6 suçüstü hırsızlık olayına müdahale etti. 57 ateşli silah ile bu silahlara ait 457 adet fişeğe el koydu. Toplamda 301 gram çeşitli narkotik maddeler elde edilirken, 81 narkotik madde olayına intikal etti. Narkotik maddelerden 124 şüpheli kişi yakalandı. Diğer suçlardan da toplam 74 kişi hakkında gerekli işlemler yapılarak adlı birimlere teslim etti.

1ha

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