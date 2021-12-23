Yunus Emre'yi konserle andılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma Konseri' düzenlendi.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 11:19
Yunus Emre'yi konserle andılar
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma Konseri' düzenlendi.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma Konseri” düzenlendi.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda Şef Servet Zeki Ersoy yönetiminde düzenlenen konsere Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Göktürk Erdoğan, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaca, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildiğini hatırlatarak Sivas Valiliğinin himayesinde çeşitli kurum ve kurumlarla birlikte 30 etkinliğe imza atıldığını söyledi.

SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Erdoğan ise, “Yunus gibi tüm dünyaya mâl olmuş isimleri toplumsal hafızamızı yaşatmak adına, müziği ve sanatı en iyi biçimde kullanmak adına bu programı düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Konserle anıldı

Yunus Emre’nin Eğer Aşkı Seversen, Taştın Yine Deli Gönül, Ben Bu Yolu Bilmez İdim, Allah Diyelim Daim, Bir Nicemiz Leyla Oldu gibi 12 eserinin seslendirildiği konser izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Konserin sonrasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaca Şef Servet Zeki Ersoy’a çiçek, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Göktürk Erdoğan da teşekkür belgesi verdi.

iha

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