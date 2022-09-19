Yumurta fiyatlarında artış

Artan yem fiyatları başta olmak üzere yükselen maliyetler nedeniyle yumurta üreticileri zam kararı aldı. KAYTAŞ tarafından yayınlanan yumurta fiyatı listesine göre, yumurta fiyatlarına zam geldiği görüldü.

Son güncellenen tarifeye göre yumurta tane fiyatları şu şekilde;

Sarı duble: 1,85 TL

Beyaz duble: 1,77 TL

Sarı eski ana: 1,82 TL

Beyaz eski ana: 1,72 TL

Yeni ana: 1,68 TL

Yarka: 1,63 TL

Piliç: 1,48 TL

Klavuz: 1,37 TL