Yumurta fiyatlarında artış
Son dönemlerde birçok sektörde yaşanan fiyat artışı yumurtaya da yansıdı. Kayseri'de yumurta üreticilerinden alınan bilgiye göre duble yumurtanın tanesi 1,85 liraya, beyaz dublenin fiyatı 1,77 liraya yükseldi.
- 19.09.2022 17:32
- Güncelleme: 19.09.2022 17:32
Artan yem fiyatları başta olmak üzere yükselen maliyetler nedeniyle yumurta üreticileri zam kararı aldı. KAYTAŞ tarafından yayınlanan yumurta fiyatı listesine göre, yumurta fiyatlarına zam geldiği görüldü.
Son güncellenen tarifeye göre yumurta tane fiyatları şu şekilde;
Sarı duble: 1,85 TL
Beyaz duble: 1,77 TL
Sarı eski ana: 1,82 TL
Beyaz eski ana: 1,72 TL
Yeni ana: 1,68 TL
Yarka: 1,63 TL
Piliç: 1,48 TL
Klavuz: 1,37 TL
1ha
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