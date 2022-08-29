Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Süper Ligin 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
- 29.08.2022 15:20
- Güncelleme: 29.08.2022 15:20
Sezonun dördüncü maçında dün Bitexen Giresunspor’u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 3-0’lık sonuçla galip ayrılmıştı. Bu sezonki iki galibiyetini de İç sahada alan sarı kırmızılılar ara vermeden sezonun beşinci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda Giresunspor maçına ilk 11 çıkan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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