Yukatel Kayserispor 8. sırada

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasını 3 puanla noktalayıp 8. sırada yer aldı.

PAYLAŞ
  • 19.09.2022 09:39
  • Güncelleme: 19.09.2022 10:42
Yukatel Kayserispor 8. sırada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 7. haftasını 3 puanla noktalayıp 8. sırada yer aldı.

Süper Lig’de 7. hafta geride kaldı. Haftaya 9 puanla 9. sırada giren Yukatel Kayserispor, Hatayspor galibiyeti ile puanını 12’ye yükseltti. Sarı kırmızılılar, ligde oynanan diğer maçlar sonrasında puan tablosunda 8. sıraya yerleşti. Yukatel Kayserispor bu hafta, Fenerbahçe’den sonra haftanın en farklı galibiyetine imza atan takım olurken deplasmanda kazanan 3 takımdan birisi olarak haftayı noktaladı.

Süper Lig’de deplasmanda Antalyaspor’u yenen Adana Demirspor, haftayı lider olarak geride bırakırken aynı puan ve averajla Galatasaray, ikinci sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Hatayspor ise ligin en altında kaldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski Sümerbank Çalışanlarından Geleneksel Buluşma

Eski Sümerbank Çalışanlarından Geleneksel Buluşma

Büyükkılıç, 1 bakan yardımcısı ve 3 büyükelçiyi makamında ağırladı

Büyükkılıç, 1 bakan yardımcısı ve 3 büyükelçiyi makamında ağırladı

Lokanta işletmecisi cinayetinin faili yakalandı

Lokanta işletmecisi cinayetinin faili yakalandı

Kayserispor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'

Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'

Devlet Bahçeli: 'Doğu Türkistan davası emin ellerde'

Devlet Bahçeli: 'Doğu Türkistan davası emin ellerde'

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

5
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

6
Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydınlıkevler'de Şüpheli çanta paniği

Aydınlıkevler'de Şüpheli çanta paniği

Yumurta fiyatlarında artış

Yumurta fiyatlarında artış

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar'dan Yenişehir Mahallesine kütüphane müjdesi

Başkan Çolakbayrakdar’dan Yenişehir Mahallesine kütüphane müjdesi

'Altının aşağı yönlü hareketi devam ediyor'

‘Altının aşağı yönlü hareketi devam ediyor’

Kayseri'de büyükşehir ile hareketli bir gün

Kayseri'de büyükşehir ile hareketli bir gün

Talas Belediyesi bir okulu daha ilçeye kazandırıyor

Talas Belediyesi bir okulu daha ilçeye kazandırıyor

Melikgazi'de Mahalle Etkinlikleri Subaşı ve Küçük Bürüngüz ile devam etti

Melikgazi'de Mahalle Etkinlikleri Subaşı ve Küçük Bürüngüz ile devam etti