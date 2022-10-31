Yukatel Kayserispor 20 puana erişti

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi ve 20 puana erişti.

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  • 31.10.2022 08:33
  • Güncelleme: 31.10.2022 10:03
Yukatel Kayserispor 20 puana erişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi ve 20 puana erişti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta yenilgi görmedi. 2 galibiyet 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 4 maçta 8 puan kazandı. Deplasmanda ligin 9. haftasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde Galatasaray’ı 2-1 ile geçerken, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Son olarak Ligin 12. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor 8 puan topladı.

Son 4 maçta 7 gol atıp 4 gol yiyen sarı kırmızılılar, 8 puan hanesine yazdırırken ligin 12. haftasını 20 puanla geride bıraktı.

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İHA

Kayseri Gündem
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