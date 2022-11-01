Yukatel Kayseri Kadın FK hafta içi mesaisinde

Ünyegücü karşılaşmasını kazanarak ligde ilk galibiyetini alan Kadınlar Futbol 1.Ligi ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın FK, yarın sahasında Şırnak Nuhspor ile karşı karşıya gelecek.

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  • 01.11.2022 13:42
  • Güncelleme: 01.11.2022 13:42
Yukatel Kayseri Kadın FK hafta içi mesaisinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ünyegücü karşılaşmasını kazanarak ligde ilk galibiyetini alan Kadınlar Futbol 1.Ligi ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın FK, yarın sahasında Şırnak Nuhspor ile karşı karşıya gelecek.

Ünyegücü deplasmanından 1-0 galip gelen ve 3 puanı hanesine yazdıran Yukatel Kayseri Kadın FK, ligdeki ikinci maçını yarın sahasında Şırnak Nuhspor ile oynayacak. Şırnak karşılaşması öncesinde morallerin yüksek olduğunu belirten Yukatel Kayseri Kadın FK Teknik Patronu Osman Bahadır Kökoğlu, Şırnak maçını da kazanarak çıkışı sürdüreceklerine inandığını söyledi. Yarın Sümer Stadı 1 Nolu Saha’da saat 12.00’da oynanacak olan karşılaşma öncesinde Yukatel Kayseri Kadın FK’da eksik bulunmuyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Kayseri temsilcisinin tek hedefi sahadan üç puan alarak ayrılmak olacak.

Yarın Sümer 1 Noli Saha’da oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Zorlu karşılaşmayı Hakan Çam yönetecek. Çam’ın yardımcılıklarını ise Oğuzhan Bahçıvan ile Murat Ahi yapacak. Karşılaşma saat 12.00’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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