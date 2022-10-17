Yücel:'Yeni İmar Affı Gerekli'

Kazım Yücel'in yapmış olduğu açıkla şu şekilde;

YENİ İMAR AFFI GEREKLİ

30 yıldır İdare ettiğiniz şehrimizdeki, onlarca kaçak yapıların ve 80 bin civarı meskensiz konutların sorumlusu, AKP iktidarı ve Yerel Yönetimleridir.

Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri ile Tapu idaresi arasında koordinasyonu siz sağlayamadınız, kısacası 31 Aralık 2017 öncesi kaçak yapılarla ilgili çıkan yasayı anlatamadığınız için, vatandaş Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne yaptığı müracaatı yeterli sandı ve tapuya tescilini yaptırmadı.



TABİKİ; Tapuya tescil edilmeyen yapılar kaçak sayılır, kaçaksa Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri yatırılan paraları iade etsin, iade edemiyorsanız vatandaşa kulak verin.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ SÜRENİN UZATILMASI

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması; ŞARTI İLE, İMAR AFFININ Yeni bir tarihe kadar uzatılması vatandaşımızın beklentisidir.