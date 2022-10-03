Yücel:'Söz verip yapmadıklarınızı bir bir hatırlatacağız'

5 YIL GEÇTİ HALA YAPILMADI

Kazım Yücel yapmış olduğu açıklamada “2017 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Raylı Sistem Hattının Kümbetleri geçtikten sonra yerin altına ineceğini 18. Cadde Kavşağı ile 30 Ağustos ve Tuna Kavşaklarını alttan geçtikten sonra üste çıkacağını ifade etmişti. Bunun üzerine tam 5 yıl geçti. Aslında 3 aylık bir projeydi. Fakat şuan tramvay hattı hala yerin altında değil. 18. Cadde Kavşağından yerin altına girecek, Alpaslan durağının oradan yukarı çıkacaktı. Yani Fuzuli ve Belediye Kavşakları gibi alta girecekti.” ifadelerinde bulundu.

Yücel, “O günlerde bugünkü yoğunluk görülerek egzoz dumanların korunmak için, şu anki yoğun trafiğin azalması ışıklarda bekleme sürelerinden kaynaklı akaryakıt sarfiyatlarına ilişkin sebepler ortaya koyularak izah edilmişti. Özellikle Tuna Caddesi üzerine yeni açılan AVM ile bu kavşaklardaki yoğunluk artacak daha fazla trafik sıkışıklığı meydana gelecektir.” dedi.

SEÇİM ZAMANINDA SÖZ VERİP YAPMADIKLARINIZI BİR BİR HATIRLATACAĞIZ.

İyi Partili Kazım Yücel, ”Bizler muhalefet olarak belediyenin 5 yıl önce ifade ettiği söz verdiği bu alt geçitlerin yapılmadığını Kayseri halkımıza duyurmak istiyoruz. Bu projeler Belediyecilik için başka şehirlerde 70 günde yapılan projeler. Ama eğer gündemimizde yok, biz seçim için söyledik seçimden sonrada yapmadık diyor iseniz unutmayın bizler buradayız vatandaşlarımızın da umutlarıyız bizler Kayserili hemşerilerimize de söz verip yapmadıklarınızı hatırlatacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.