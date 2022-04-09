Yücel Şahin'in acı günü
Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin'in annesi Nadiye Şahin hayatını kaybetti.
- 09.04.2022 15:33
- Güncelleme: 09.04.2022 17:51
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin’in annesi Nadiye Şahin hayatını kaybetti.
Yukatel Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin’in annesi Nadiye Şahin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şahin’in cenaze namazı Orgeneral Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından Şahin’in cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şahin’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN