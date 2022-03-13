Yücel ailesinin mutlu günü

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel'in oğlu Mustafa Yücel, Sena Gömeçlioğlu ile hayatını birleştirdi.

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  • 13.03.2022 01:06
  • Güncelleme: 13.03.2022 08:44
Yücel ailesinin mutlu günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel’in oğlu Mustafa Yücel, Sena Gömeçlioğlu ile hayatını birleştirdi.

Kentteki bir düğün salonunda yapılan düğünde Mustafa ve Sena çiftinin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik yaptı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, nikahın ardından aile cüzdanını çifte teslim etti.

Davetliler, Mustafa ve Sena çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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