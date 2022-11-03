YRP’li Önder Narin: Partimiz iktidara hazır

AK Parti iktidarının milletin sorunlarını çözemediğini savunan Narin, YRP’nin iktidara hazır olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi 2’nci Olağan Büyük Kongresi, 6 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Kongre öncesi partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapan YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, herkesi kongreye katılmaya davet etti. Kongre’nin, ‘Yeniden Refah, Yeniden Erbakan’ moddosuyla yapılacağını belirten Narin, “Kongremizde bin 225 kayıtlı delegemiz, partimizi 2023’teki kritik seçimlere taşıyacak parti yönetimini belirleyecek. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın tek aday olarak gireceği kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelikleri için seçim yapılacak. 17 Kasım 2019 yılında yine Ankara Arena’da yapılan partimizin ilk olağan büyük kongresi 45 bin partilinin katılımıyla Türk Siyaset tarihinin en kalabalık kongrelerinden biri olmuştu. Milli Görüş’ün tek temsilcisi olarak Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştireceğimiz 2. Olağan Büyük Kongremizde 60 binin üzerinde katılımla yeni bir rekora imza atacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

“20 YILDIR İKTİDARLAR AMA SORUNLARI ÇÖZEMİYORLAR”

AK Parti’nin 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen milletin derdine derman olamadığını iddia eden Narin, “İktidar, milyonları açlık sınırına itmiş, çiftçimizi toprağından koparmış, emeklimize geçimi dar etmiş, umudumuz geleceğimiz gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yok etmiş, vatanını, ülkesini, ailesini, sevdiklerini geride bırakıp yabancı ülkelere göç etmek çaresizliğine itmiştir. 5.7 milyon hane sosyal yardıma muhtaç, 11,3 milyon insan gıda yardımına muhtaç, 3,7 milyon abonenin elektriği kesilmiş, 4 milyon hane doğalgaz desteğine muhtaç, halk ekmek kuyrukları kilometreleri buluyor, askıda ekmek uygulaması bütün fırınlara yayılmış, Ayçiçek yağı zincirle bağlanmış, bebek mamalarına alarm takılmış” diye konuştu.

Seçime hazırlandıklarını belirten YRP İl Başkanı Narin, şunları söyledi: “Biz Yeniden Refah Partisi olarak ne kasa başındakiler dediğimiz Cumhur İttifakı ne de masa başındakiler dediğimiz birbirine benzemezlerin oluşturduğu 6’lı masa ittifakı içerisinde yer almayacağız ve ‘Tek Başına İş Başına’ diyerek 2023 yılında inşallah iktidara yürüyeceğiz. Sadece yanlışlıklara ve eksikliklere dikkat çekmekle kalmayan, bünyesindeki uzman ekiplerin özverili çalışmalarıyla, kaynak paketlerini, çözüm tekliflerini de madde madde, grafik grafik, tablo tablo ortaya koyan tek parti Yeniden Refah Partisi”dir. Yeniden Refah Partisi, yeni iktidar dönemine hazırdır.”

NARİN’DEN ÜMİT ÖZDAĞ ELEŞTİRİSİ

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere yarın Kayseri’ye gelecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da eleştiren Başkan Narin, “Muhalefet birilerine saldırmaksa evet Ümit Özdağ muhalefet yapıyor. Tribünlere oynamak, gençlere oynamak siyaset de, muhalefet de değildir. Maneviyat çerçevesinde eleştirmek farklıdır. Fakat, bunu çok ilerilere taşıyıp da İçişleri Bakanlığımızın önüne yürüyecek kadar, İçişleri Bakanımızı itibarsızlaştıracak kadar olmamalı. Burada milli manevi duyguları biz sorgularız. Muhalefet nasıl davranması gerektiğini bilir. Eleştiri farklıdır, ülkeye verdiği zarar farklıdır” ifadelerini kullandı.