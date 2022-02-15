YRP’li Narin: “20 yılın günahına ortak olmayacağız demek milletin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz demek”

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın dünkü açıklamasından sonra gelen Cumhur ittifakı mı? Millet ittifakı mı? Yeniden Refah Partisi (YRP) nerede? Nerede duracak? Nasıl duracak? Gibi sorulara cevap veren YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, açıklamanın tamamını dinlemek lazım diyerek, “Milletimize buradan söylüyoruz. Diyoruz ki 20 yılın günahına ortak olmayacağız demek milletin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz demek. Milletin bu zamlar altında perişan olmasına müsaade etmeyeceğiz demek. Şu anda ki gidişatın doğru olmadığını ve bu gidişatın ancak milli görüş ve çeteleriyle düzeleceğini biz de diyoruz ki kim olursa olsun, nasıl olursa olsun, kimin iktidar olması çok önemli değil. Cumhur ittifakı Millet ittifakı kimin iktidar olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren husus milletimizin iktidar olması. Milli görüşün ve milli görüş çetelerinin uygulanabilir şekilde milletimize kim daha iyi bir şekilde reçetelerini sunacaksa biz o yönde iktidar olma yönünde açıklamalar yapıyoruz ve o yönde konuşuyoruz. Çünkü şu anda bizim bir tarafımız yok. Bizim millet tarafında bir tarafımız var. Milletin menfaati tarafında bir duruşumuz var. Cumhur ittifakı veya Millet ittifakı altı parti bir araya gelmiş, on altı parti bir araya gelmiş biz bunlarla çok ilgilenmiyoruz. Gündelik siyasetler, gündelik polemiklerin bizim partimizin gündeminde yer yok. Biz diyoruz ki 20 yıldır iktidar olan bir partinin yaptıklarını görüyoruz ve bundan sonra da yapacaklarına, düzelteceklerine inanmadığımız için biz kendi başımıza milli görüş çeteleriyle iktidar olup, bu milleti bu sıkıntıdan kurtaracağız diye söylüyoruz. Genel başkanımızın yaptığı açıklamanın özü budur” diye konuştu.

‘MİLLETİMİZİN TEK UMUDUR YENİDEN REFAH PARTİSİ’DİR’

YRP’li Önder Narin 2008 yılında yürümeye başladıklarını ve 3 yıldır ise koşmaya başladıklarını belirterek, “Artık yürüyüş bitti, koşmaya başladık. Halkımızın bize teveccühü gün geçtikçe artıyor. Biz bunun da yakın zamanda meyvelerini göreceğimize inanıyoruz ki görüyoruz. Üyelerimizin sayısındaki artışı bize üye olmak için koşa koşa gelmelerini görüyoruz. İl binalarımıza ziyaretler ve sahada gördüğümüz karşılık bizi çok mutlu ediyor. O yüzden milletimizin tek umudu YRP. Bu zamlardan sıkıldıysanız, enflasyon altında ezilmekten sıkıldıysanız, bir taraf olmaktan sıkıldıysanız, terörist yaftası yemekten sıkıldıysanız, konuşamamaktan sıkıldıysanız, bir taraf vatansever, bir taraf hain ilan edilmekten sıkıldıysanız biz diyoruz ki bunun tek yeri YRP’dir. 84 milyon insanımızı tek çatı altında toplayıp, tek gözle bakarak, ayrıştırmadan gören tek parti YRP. Bu çatı altında toplanmaya davet ediyoruz. İnsanlarımızı YRP’ni tanımaya ve arkasında durup bu ülkenin bu cendereden bir an evvel Doktor Bakan Erbakan’la, YRP’yle çıkmasını tavsiye ediyoruz. Biz susmayacağız, her zaman olduğu gibi YRP olarak sahadayız. Vatandaşımızın, milletimizin yanındayız. Milletimizi anlıyoruz, milletimizi tanıyoruz ve milletimizin sıkıntılarına tek çare YRP milli görüş diyoruz” ifadelerini kullandı.