YRP’li Doğan Bekin Kayseri’ye geldi

Doğan Bekin, toplantı öncesi basın açıklaması gerçekleştirerek bazı açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Kayseri’ye geldi. YRP Genişletilmiş Divan Toplantısı’na katılacak olan Bekin, toplantı öncesi Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına, Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, YRP Genel Merkez Kayseri İl Sorumlusu Selçuk Geyveli, YRP Kayseri İl Yönetim üyeleri ve YRP Kayseri İlçe Başkanları katıldı.

Kayseri’ye geliş amacının Genişletilmiş Divan Toplantısı’na katılarak sorunları görmek ve uygun adımları atmak olduğunu söyleyen Doğan Bekin, “Bizim bugün Kayseri’ye geliş amacımız, Kayseri’de aylık Genişletilmiş Divan Toplantılarımız oluyor. Bu akşam bizim teşkilatlarla bir araya gelip Kayseri’nin sorunlarını yakından görmek ve ona göre de politikalarımızı ortaya koymak olacaktır. Bugün 11 Eylül, ne yazık ki aslında İslam coğrafyası açısından da talihsiz bir gündür. Çünkü 11 Eylül İkiz Kulelerin yıkılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri, kara Avrupası ve diğer müttefiklerin İslam ülkelerine yönelik politik değişimin yıldönümüdür bu. Ne yazık ki İslam coğrafyasını kan gölüne çevirmiştirler” dedi.

BİZ VAGON OLMAYIZ, LOKOMOTİF GÖREVİ GÖRÜYORUZ’

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın aday açıklamaları hakkında konuşan Bekin, halkın kendilerini herhangi bir ittifakla görmek istemediğini söyledi. Bekin “Çünkü Cumhur İttifakı’nın icraatları ortada, diğer Millet İttifakı ’da ülke menfaatine yönelik ortaya bir çözüm koyamıyorlar. Şu an da en hazır konumda olan parti Yeniden Refah Partisi’dir. Çünkü projelerimizle, AR-GE çalışmalarımızla Türkiye’nin gidişatını değiştirecek projelerimizle buradaki sorunlara merhem olacağız. Bizim milli görüş geleneğimizde her zaman biz hiçbir şekilde başkalarının vagonu olmayız, lokomotif görevi görüyoruz ve bunu vurguluyoruz. Ve aynı şekilde de Türk siyasetinde Yeniden Refah Partisi lokomotif görevi görecektir” şeklinde konuştu.

Kayseri YRP İl Başkanı Önder Narin’in davaları için gecesini gündüzüne kattığını söyleyen Doğan Bekin, Kayseri halkından da büyük bir beklenti duyduğunu ifade etti. Bekin, “Kayseri’nin duyarlı seçmenlerinin de Yeniden Refah Partisi’ni geçmişteki milli görüş partilerine sahip çıktığı gibi Yeniden Refah Partisi’ne de sahip çıkacağını ve Anadolu’nun orta direği olduğunu göstermesini canı gönülden bekliyoruz. Zaten bu emarelerde bu noktada gelişmeler gösteriyor. Sağ olsun Yeniden Refah Partisi İl Başkanımız kıymetli Önder Narin Bey’de bu konuda gecesini gündüzüne katıyor. Adeta bir iktidar partisi gibi bir genel merkez düzeyinde il başkanlığı binasında sizinle basın toplantısı yapıyoruz. Bu Yeniden Refah Partisi’nin de hangi düzeyde olduğunun en açık göstergesidir. Ve Kayseri halkına teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz” dedi.